"Орки бежали сверкая пятками": Виталий Ким подарил патрульным Николаева кабриолет, оснащенный автоматом

Для более эффективного патрулирования Николаева глава области подарил правоохранителям BMW.

Отныне патрульная полиция Николаевской области будет отслеживать российских оккупантов в городе на кабриолете BMW, с установленным на нем автоматом. Такой подарок правоохранителям сделал глава области Виталий Ким.

Также читайте ВСУ получили от таможни 650 конфискованных автомобилей

Об этом сообщил руководитель патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила.

"Нам сделали подарок, поскольку мы неоднократно жаловались, что орки бежали сверкая пятками очень быстро. Руководитель области принял это во внимание и сделал патрульной полиции вот такой подарочек. Берем его уже на вооружение", – сказал он и продемонстрировал авто, снятое на камеру.

На подаренном автомобиле патрульных изображена украинская символика, надпись "Патрульная полиция" нанесена краской из баллончика, а на заднем бампере наклеена уже известная фраза о "русском корабле".

Читайте также: