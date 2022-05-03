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"Орлан" и "Тахион" — все: ВСУ за 48 часов "минуснули" 20 вражеских БПЛА

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"Орлан" и "Тахион" — все: ВСУ за 48 часов "минуснули" 20 вражеских БПЛА

Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины избавили оккупантов от двух десятков беспилотников.

Именно столько их за последние сутки было уничтожено на территории Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

За последние 2 дня ВСУ ликвидировали почти 20 вражеских БПЛА общей стоимостью около 2 млн долларов.

"Соглашена работа подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск. На фото — поражены российские БПЛА "Орлан" и "Тахион" на Восточном направлении и ZALA — на Северном", — говорится в сообщении.

Напомним, что Херсонской области недалеко от Кривого Рога ВСУ сбили несколько БПЛА врага. Отмечается увеличение разведывательных действий противника с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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