"Орлан" и "Тахион" — все: ВСУ за 48 часов "минуснули" 20 вражеских БПЛА

Вооруженные силы Украины избавили оккупантов от двух десятков беспилотников.
Именно столько их за последние сутки было уничтожено на территории Украины.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
За последние 2 дня ВСУ ликвидировали почти 20 вражеских БПЛА общей стоимостью около 2 млн долларов.
"Соглашена работа подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск. На фото — поражены российские БПЛА "Орлан" и "Тахион" на Восточном направлении и ZALA — на Северном", — говорится в сообщении.
Напомним, что Херсонской области недалеко от Кривого Рога ВСУ сбили несколько БПЛА врага. Отмечается увеличение разведывательных действий противника с использованием беспилотных летательных аппаратов.
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