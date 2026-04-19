Разрешение на оружие: украинцы спорят в соцсетях после теракта в Киеве

Украину всколыхнул теракт в Киеве , унесший жизни по меньшей мере шести человек. Примечательно, что столик не остановили правоохранители. На фоне инцидента внутри украинского общества вспыхнули споры по поводу целесообразности легализации оружия для гражданских граждан.

ТСН.ua собрал мнения украинцев — гражданских, военных и политиков — о праве на оружие.

«ЗА»

Требуется закон и право на самозащиту

Офицер ВСУ Мирослав Гай отметил, что в Украине очень много легального и нелегального оружия. Да, украинскому народу нужен адекватный закон и право на самозащиту, в частности с оружием против нападающего.

«А должно быть не только право на самозащиту в условиях войны, но и обязанность», — считает он.

Кроме того, должно быть предусмотрено:

уголовная ответственность

«Не только террористу, но и тому охраннику, полицейскому, военному или гражданскому, которые были на месте теракта, нападения, имели при себе оружие и не сделали ничего, чтобы предотвратить или остановить нападение на себя или на гражданских», — отмечает боец.

максимум «домашний арест» на время расследования за оборону в пределах дома

«И материальная компенсация, если обоснованность самозащиты была подтверждена», — заключил он.

Убил бы нападающего, чтобы спасти людей - «Осман»

Как отметил военный 24-го ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Османом», нападавшего следовало ликвидировать из наградного оружия. В таком случае столько людей не погибло бы.

«Сколько времени потребовалось полиции для реакции, если считать в количестве погибших? Да еще и убегали дав погибнуть гражданскому, лохи есть», — резко высказался он.

По его мнению, в Украине следует улучшить разрешительную систему. Дело в том, что сейчас для получения разрешения на приобретение оружия не проводят даже психологические тесты, а о полиграфе и говорить нечего.

Что следует осознать после теракта

Защитник Алексей Павлюк сделал несколько выводов после теракта в Киеве:

Камеры сами по себе не обеспечивают защиту. Полиция тоже не всегда способна оперативно реагировать в критических ситуациях и иногда первой покидает место происшествия. Наличие зарегистрированного или незарегистрированного оружия не является определяющим — решающим фактором является человек, его применяющий, ведь любой предмет может стать орудием нападения. Практика других стран показывает, что даже бытовые вещи, например ножи или топоры, могут быть смертельно опасными. Ограниченные возможности самозащиты для граждан на улице повышают риски жертв. Если бы террорист был в здравом уме, он не дал бы себя зажать в каком-нибудь помещении.

«Так вы еще не столкнулись с каким-то обученным штурмовиком в СЗЧ, у которого поехала крыша. Это будет гораздо веселее…», — констатировал Павлюк.

«Полиция боится законопослушных граждан»

Военный Алексей Бык утверждает: то, что никто из прохожих не ликвидировал нападающего, не случайность.

«Просто в нашем государстве свободно владеть оружием могут только полиция и преступники. Преступников это просто устраивает, а полиция на этом настаивает. Полиция законопослушных граждан боится больше преступников. Угадайте, почему», – акцентировал он.

Получить дозу на оружие может быть еще сложнее

Украинцы справедливо требуют введения в законодательную базу права на самозащиту и введение механизма получения разрешения на короткоствол, отметила Светлана Парамедик.

«И это правильно, потому что в будущем такие ситуации будут повторяться… Пойдет ли власть на уступки? Практически уверена, что нет. Потому что это прямая угроза для них», — акцентировала женщина.

Парамедикиня выразила опасение противоположной реакции - усложнение получения разрешения на гладкоствол. Более того, могут и аннулировать уже полученные разрешения.

Она убеждена, что легализация оружия нужна только по той причине, что полиция в критической ситуации иногда не может защитить людей. И это при наличии у правоохранителей оружия.

«Куда звонить, когда убегает полиция?» - Стерненко

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко подчеркнул: во время вчерашнего нападения преступника в Киеве полицейские просто оставили ребенка на произвол судьбы и скрылись.

«Впрочем, министерство внутренних дел не поднимает вопрос об изменениях в полиции. Даже никаких кадровых решений нет. Есть только неадекватная реакция – еще большее нежелание дать людям возможности себя защищать. Чтобы оружие было только у преступников», — возмущен он.

Завершил эмоциональную публикацию Стерненко риторическим вопросом: куда звонить, когда бежит полиция?

Людям нужно позволить себя оградить от «неадекватов»

Член правления Ассоциации частных детективов Украины Руслан Олегович написал, что у стражей порядка было оружие, и они могли перейти в укрытие и начать вести огонь на поражение. Это их работа.

«Я полностью ЗА, чтобы огнестрельный короткоствол могли получать законопослушные гражданские, с правом ношения и так, надо совершенствовать законодательство и вообще наконец-то принять адекватный закон об оружии. Напомню, что речь идет именно о законопослушных и адекватных гражданах, неадекватных, которым пофиг на закон, оружие и так уже есть, поэтому нужно дать возможность первым начать себя защищать и уверенность, что за такие действия не будет преследования», — настаивает он.

Граждане должны иметь право на защиту

В стране, где идет война, каждый гражданин имеет право на защиту жизни, здоровья и своих свобод.

«Не только с помощью ВСУ, и Сил Обороны Украины, но и сама должна иметь возможность в случае угрозы себя защитить. В этой стране должен быть нормальный закон об оружии, и должен быть для всех, кроме сознательно и намеренно уклоняющегося от службы в Силах Обороны Украины. Для этой касты придумали другую защиту, комментарии в социальных сетях», — высказался военный Александр Морозов.

Мир становится все опаснее, и люди должны уметь обезвредить угрозу

Экс-замглавы Минобороны Екатерина Черногоренко призывает осознать, что мир меняется, и все меньше мест, которые будут безопасными.

«Нам нужно учить наших людей обезвреживать таких стрелков быстро, имея навыки и короткостволы при себе. Гражданское население нужно учить базовым протоколам действий, формировать культуру реагирования, а не паники, ключевых людей учить быстро нейтрализовать угрозы», — выразила свое мнение политика.

Не менее важно, чтобы работники антитеррористических органов были в каждом крупном ТРЦ, других объектах были одеты так, чтобы не было понятно, кто готов уничтожить стрелка.

Как, например, в ключевых аэропортах мира. Все это впереди, но протоколы и организационные мероприятия нужно делать и быстро», – резюмировала черногоренко.

На вопросы безопасности следует смотреть без иллюзий

Политический эксперт Андрей Городницкий считает, что Украине нужно:

четкий закон

реальный отбор

обучение

регулярные проверки

объединенные базы

быстрое извлечение оружия

отдельные правила для ношения

бескоррупционность системы

«Большинство смертей от оружия – это не теракты. Основные риски — быт и самоубийство оружие повышает летальность конфликтов», — заявил эксперт.

«ПРОТИВ»

Свою позицию по легализации оружия высказал военный Дмитрий Калинчук. Он считает, что в украинских реалиях применения оружия по гражданским – это большое количество сложностей.

«Купа расследований и масса геморроя, которым мучить будут еще много месяцев спустя. Вплоть до суда. И уж поверьте, военные это очень хорошо знают. У меня есть опыт, когда по тыловому городу я передвигался с автоматом на плечи. Так вот первое что я сделал, это вытащил магазин и спрятал, чтобы подальше взять. По многим причинам. В случае конфликта мне менее геморройно врезать нападающему кулаком или примером — но упаси Боже хоть раз выстрелить. Замучают», – объяснил он.

Он считает, что следует понимать последствия владения короткостволом.

«Вы готовы потом месяцами ходить на допросы и суды?», — спрашивает Калинчук.

Следовательно, добавляет он, нужно сначала урегулировать применение оружия теми, кто уже имеет его на руках. Военнослужащими и ветеранами.

Украина не готова к закону, как в США

Журналист Сергей Костеж предполагает, что украинское общество не готово к полномочиям полиции, которые будут предоставлены после легализации оружия. Например, как это работает в США.

«Как должна работать полиция, учитывая, что у каждого может быть ствол? Соответственно. И захочет себе соответствующие полномочия, не удивляйтесь. Вы можете посмотреть на США, которые для многих пример, и где свободное обращение короткоствола разрешен. Полномочия полиции там такие, что чуть не сдастся — полиция рассматривает КАЖДОГО гражданина как такого, у кого потенциально есть пистолет. Потянулся по пояс – сами знаете что. Не открываешь затонированное стекло автомобиля – сами знаете что. Полез в сумку без предупреждения полицейского – сами знаете что. Не выполняешь требования копа — сами знаете, что», — пишет он.

И в большинстве случаев оказывается, что пистолета человек не имел, а потому погиб зря. Но есть закон.

Иллюзия безопасности

Пользователь Василий Сторчак выдвинул ряд мыслей:

Сама возможность иметь личное оружие в послевоенной стране – это желание держаться за иллюзию безопасности.

«Вы не положите пистолет в рюкзак ребенку и в женскую сумочку вашей жене или маме, когда та идет в АТБ за хлебом. Ваша эффективность в самозащите будет значительно ниже, чем у человека, имеющего боевой опыт, даже в состоянии аффекта.

Поэтому иметь личное оружие — это не перестать быть мишенью для стрелка, но это держаться (оправданно) хоть за что-нибудь, когда государство не способно обеспечить безопасность. Пример США как образца для подражания не очень убедителен, отмечает он, ведь чаще всего новости о массшутинге — оттуда.

Ветераны возвращаются постепенно, но общество не успевает быстро адаптироваться к их появлению в гражданской жизни.

«Возвращающиеся сейчас попадают в непослевоенную обстановку, где все устали от войны и хотят жить, а значит, устали и от ветеранов с их проблемами. Это вызовет естественную реакцию гнева в вопросе: "Зачем я воевал?". Вряд ли вы захотите отвечать ветеранам на этот вопрос своим законным правом на личное огнестрельное оружие», — констатировал Сторчак.

Идея личного оружия часто возникает как реакция на чувство опасности и недоверие к способности государства гарантировать защиту. В кризисных ситуациях люди начинают искать индивидуальные способы безопасности, даже осознавая риски. Это формирует сложную дискуссию между свободой, безопасностью и ответственностью.

"Даже лучшее государство не способно справиться с таким масштабом угроз", - добавляется в публикации.

Общественное обсуждение резонансных событий часто упрощается к стереотипам и скорым выводам. Поэтому теряется глубина анализа причин и последствий, а важные вопросы остаются без внимания. Особенно это касается темы ветеранов и их интеграции в общество.

«Украина рождает героев, но, правда, настоящие всегда посмертно, а пока жив, всегда остается риск стать террористом, от которого нужно нам всем право на личное оружие», — говорит активист.

Экономическая уязвимость после войны может стать дополнительным фактором социальной нестабильности. Отсутствие достаточной поддержки для ветеранов усиливает риски маргинализации и ощущения заброшенности. Это создает долгосрочные вызовы государственной политике.

«Не будет денег – это прямая дорога на Дикий Запад», – заключил он.

Теракт в Киеве — что известно

В Киеве во время теракта в Голосеевском районе вооруженный мужчина открыл стрельбу, взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. В результате нападения погибли по меньшей мере шесть человек, еще более десяти — получили ранения. В Сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских после первых выстрелов покинули место происшествия, фактически покинув гражданских, в том числе ребенка, который оказался в эпицентре опасности и спасался самостоятельно. Нападавшего ликвидировали спецназовцы КОРД во время штурма.

Киевский стрелок ранее публично распространял антисемитские и антиукраинские взгляды в соцсетях. Он призвал к насилию против евреев и одобрительно упоминал методы Адольфа Гитлера. По данным расследователей, мужчина вел активную страницу в Facebook в 2016–2019 годах, где открыто пропагандировал радикальные идеи и отрицал легитимность Украины.

Глава МВД Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебную проверку действий правоохранителей во время теракта в Киеве. «Служить и защищать» – не просто лозунг. Оно должно быть подкреплено соответствующими профессиональными действиями. Особенно — в критические моменты, когда от этого зависит жизнь людей», — подчеркнул он. Результаты проверки и принятые решения обещают обнародовать как можно скорее.