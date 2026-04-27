Оружие для гражданских в Украине: в МВД раскрыли детали подготовки закона

Министр внутренних дел Игорь Клименко / © Associated Press

В Украине готовят консультации по поводу будущего законопроекта об оружии для гражданских.

Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент ТСН.ua.

По его словам, консультации должны состояться на этой или следующей неделе.

«Мы привлекаем представителей медиа, экспертов, пишущих на тему оружия, а также народных депутатов и военных. Мы хотели бы, чтобы это было общегосударственное обсуждение. Хотим сначала понять, на каком этапе мы находимся», – сказал Клименко.

Министр подчеркнул, что вопрос гражданского оружия важен для безопасности граждан как во время войны, так и после ее завершения.

«Закон о гражданском оружии должен быть один для Украины. И этот закон не могут заменять подзаконные акты. Это очень серьезный вопрос, вопрос безопасности наших граждан как во время войны, так и после войны. Поэтому я думаю, что мы совместно сможем найти общий знаменатель», — заявил глава МВД.

Легализация оружия в Украине

Вопрос легализации короткоствольного оружия для самозащиты вновь активно обсуждается в Украине после теракта в Киеве 18 апреля, в результате которого погибли семь человек.

После стрельбы Клименко заявил о необходимости пересмотра подходов к оружию для гражданских и анонсировал подготовку законопроекта.

На сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с требованием предоставить ветеранам войны право на приобретение, хранение и ношение короткоствольного оружия для самозащиты. Авторы обращения отмечают, что защитники с боевым опытом имеют право на дополнительные гарантии безопасности.

В то же время Кирилл Буданов высказался против легализации короткоствольного оружия для гражданских. По его словам, раздача оружия не обеспечит реальную защиту, а наоборот — может привести к значительному росту случаев насилия.

