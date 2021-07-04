Оружие для мести: в Харькове парень после ссоры наказал девушку через пса и отправил ей фото (видео)

Пара поссорилась, а парень отомстил девушке через ее собаку.

В Харькове на улице нашли привязанным бойцовского собаку. Оказалось, что пес стал оружием для мести в паре, которая поссорилась.

Об этом сообщают в КП "Центр обращения с животными".

"Пара молодых людей поссорилась, и девушка уехала в Киев. Ее парень, недолго думая как отомстить обидчице, решил выставить собаку разменной монетой. Он привязал собаку к скамейке, сделал фото и отправил девушке, чтобы она приехала и забрала пса. Собаку увидел, и он попал к нам в приют", — розпвилы в Центре.

Позже стало известно, что девушка таки приехала из Киева и забрала своего пса Кокоса.

Напомним, что в Киеве в парке Партизанской славы неизвестный оставил бойцовского собаку. Истощенный пес был привязан к дереву.

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