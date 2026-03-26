Оружие для Украины может оказаться в другом городе: СМИ сообщили о неожиданном шаге США

США могут переориентировать оружие для Украины на Ближний Восток / © Associated Press

Пентагон прорабатывает возможность пересмотра направления поставки вооружения, которое ранее планировалось передать Украине, в пользу Ближнего Востока. Причиной этого является стремительное истощение запасов критически важных боеприпасов США на фоне обострения конфликта с Ираном.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Среди оружия — ракеты-перехватчики ПВО, заказанные в рамках программы PURL от НАТО. Эта инициатива перед прошлым летом передала 75% ракет для украинских батарей Patriot и почти все боеприпасы, используемые в других системах ПВО.

Окончательное решение перенаправить оружие пока не было принято.

В заявлении представитель Пентагона отметил, что Министерство обороны «обеспечит, чтобы Вооруженные силы США и наших союзников и партнеров имели все необходимое для борьбы и победы», но отказался от других комментариев.

Посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина заявила, что Киев информирует партнеров о своих потребностях, в частности, относительно противовоздушной обороны, но понимает «период значительной неопределенности» во время войны.

В НАТО также отмечают, что страны-участницы продолжают вносить взносы в программу помощи Украине, а поставки оборудования продолжаются непрерывно. В то же время вопрос потенциального пересмотра маршрутов поставки пока остается открытым и зависит от дальнейшего развития ситуации.

Война в Иране бьет по Украине — последние новости

Военная операция США и Израиля против Ирана стала неожиданным подарком для Кремля. Из-за блокирования Ормузского пролива, являющегося главной артерией мировой нефтяной торговли, цена российской нефти резко возросла, превысив показатель, заложенный в бюджете государства-агрессоры. С начала американо-израильских ударов по Ирану она подскочила на 82%.

Российская Федерация каждый день получает от экспорта энергоносителей около полумиллиарда долларов, что позволяет агрессору покупать тысячи беспилотников для продолжения войны.

Согласно новому анализу Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), Россия сейчас зарабатывает полмиллиарда долларов в день от экспорта энергоносителей — это на 14% выше февральских показателей. По подсчетам экспертов, этой суммы достаточно, чтобы покупать около 17 000 иранских дронов «Shahed» ежесуточно — оружия, которое уже повлекло сотни смертей и масштабные разрушения в Украине.