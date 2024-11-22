Оружие для уничтожения людей: россияне ударили по Сумам шрапнелью

В результате ударов есть погибшие мирные жители.

Утром 22 ноября российская армия атаковала беспилотниками "Шахед" Сумы. Эти дроны были оснащены шрапнелью, чтобы нанести максимальное поражение людям.

Об этом заявил руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире "Общественное Новости".

"Это оружие применяется для уничтожения живой силы, исключительно для людей. Не для (уничтожения) объекта, а для того, чтобы уничтожить больше людей. Понимая, что били по этому жилому массиву – замысел этого удара был, чтобы максимально нанести поражение людям ", – сказал он.

По словам руководителя ОВА, это касается и попаданий в другие места Сум, где уничтожены частные дома и пострадали люди.

"Это воровство против людей, это чистый геноцид", – добавил Артюх.

Как сообщалось, утром 22 ноября РФ атаковала Сумы дронами. В городе повреждено 17 домов, магазин и автомобили. По меньшей мере, два человека погибли.

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