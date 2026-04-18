Оружие гражданским: поможет ли легализация предотвратить новые трагедии после стрельбы в Киеве

Стрельба в Киеве: станет ли свободное ношение оружия спасением / © pixabay.com

Реклама

Ужасное преступление в Киеве, где злоумышленник хладнокровно убил 6 человек из зарегистрированного оружия, вызвало новую волну дискуссий — стоит ли разрешить в Украине свободное ношение огнестрельного оружия.

Мнения «за» и «против» собрал ТСН.ua.

Кто за

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко выразил свое мнение, что граждане должны иметь оружие для самозащиты. Поэтому он призвал к легализации короткоствольного оружия.

Реклама

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Федиенко также считает, что украинцы должны получить право на владение оружием.

«Огромная проблематика в том, что просто человек шел по улице и убивал невинных людей, и это проблематика не только, кстати, полиции. Это проблематика целого общества в целом, которое во время войны должно получить право на владение оружием и самозащиту», — сказал он в эфире Первого канала Общественного вещания.

Экс-командующий Сухопутными войсками, генерал Алексей Павлюк считает, что если бы у кого-то из прохожих были пистолеты с собой, то жертв было бы гораздо меньше.

«Если бы террорист был в здравом уме, то он бы не дал себя зажать в каком-нибудь помещении. Вы еще не столкнулись с каким-то обученным штурмовиком в СЗЧ, у которого поехала крыша. Это будет гораздо веселее», — заявил Павлюк.

Реклама

Руководитель Victory Drones Мария Берлинская также убеждена, что «свободные люди должны иметь оружие».

«Чтобы иметь возможность немедленно обезвредить таких *родов. И такмед — потому что это может быть вопрос жизни ваших близких. Когда вы в субботу вечером просто пошли скупиться в супермаркет», — написала она.

Кто против

Нардеп Даниил Гетманцев наоборот заявил, что трагедию в Голосеевском районе могут использовать в качестве аргумента для легализации свободного ношения короткоствола «только не в своем уме».

«Очевидно, что безопасность на улицах в ХХІ веке — это задача государства, а не каждого учителя, медсестры и пенсионера лично. И в любом случае просил бы подождать с манипуляциями разных лоббистов рынка. По крайней мере, пока не похоронены убитые», — заявил он.

Реклама

Журналист Виталий Портников в эфире «Эспрессо» тоже высказался против свободного ношения оружия.

«Я думаю, что после войны у нас будет очень много инцидентов с огнестрельным оружием. Люди, после нескольких таких случаев массовой стрельбы, а я считаю, что будут десятки смертей, забудут о свободном ношении огнестрельного оружия как факте на десятилетие. Просто потому, что будут наблюдать похороны за похоронами. Это будет обычным фоном послевоенной жизни. В той или иной ситуации будет сообщено о массовой стрельбе и это не было террористическим актом. Почему? Будет очень много людей, которые придут с фронта, у которых будет трудная социализация, им будет сложно находить себя в обществе и это абсолютно нормально для послевоенного времени. Ведь когда человек воюет 7-8 лет или больше, может быть психологически травмирован, но при этом знать как владеть оружием и как его достать», — объяснил свое мнение Портников.

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.

Реклама

По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на это циничное и жуткое преступление. По его словам, стрелок ранее привлекался к уголовной ответственности, долгое время проживал в Донецкой области и родился в России.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, погибли 6 человек. Среди них — молодые супруги. Их 11-летний сын был ранен и остался сиротой.