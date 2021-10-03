Оружие и патроны — нашел: под Черниговом мужчина случайно выстрелил из ружья в подругу своей возлюбленной

Оружие и патроны — нашел: под Черниговом мужчина случайно выстрелил из ружья в подругу своей возлюбленной

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

В Черниговской области мужчина из ружья выстрелил в женщину. В результате чего ее госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, происшествие случилось утром 3 октября в Ольшевской громаде. Там местный житель якобы случайно выстрелил в свою односельчанку. Впоследствии копы установили, что в совершении преступления подозревается 39-летний мужчина. Он искал свою сожительницу и решил зайти в дом к ее подруге — возлюбленная как раз находилась у нее в гостях.

"Между 39-летним мужчиной и 34-летней женщиной вспыхнул конфликт. В ходе которого фигурант внезапно выстрелил из ружья в владелицу дома. На месте происшествия полицейские изъяли охотничье ружье и боеприпасы. Как пояснил мужчина полицейским, оружие он нашел", — рассказали в Нацполиции области.

По факту происшествия копы открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Новости Украины: стрельба в центре Киева - суд избирает меру пресечения нарушителю

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку