Оружие и поддержка: Умеров провел переговоры с канадским коллегой

Глава Минобороны поблагодарил за присоединение Канады к украинской Коалиции дронов.

Глава Министерства обороны Рустем Умеров обсудил с канадским коллегой Биллом Блэром поддержку Украины в военной и политической сфере.

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Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

Стороны обсудили возможность сотрудничества между канадскими и украинскими оборонными компаниями.

"В ходе видеоконференции с канадским министром национальной обороны Биллом Блэром обсудили поддержку нашего государства в политической и военной сферах", — говорится в заявлении.

Также глава Минобороны поблагодарил за присоединение Канады к украинской Коалиции дронов.

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон заявил, что Китай обязался не продавать России какое-либо оружие.

Кроме того, мы ранее информировали, что Италия сделала заявление о применении его оружия по территории России.

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