Оружие от партнеров и наступление РФ в Харьковской области: Зеленский собирал Ставку

Президент Зеленский провел совещание с военным руководством по ситуации на фронте и подготовке к Саммиту мира.

Глава государства Владимир Зеленский сообщил о проведении Ставки Верховного Главнокомандующего. В ходе встречи обсуждалась текущая ситуация на фронте, обеспечение армии необходимыми ресурсами и подготовка к предстоящему Саммиту мира.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

По словам президента, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский находился на Харьковщине и руководил обороной региона. Он представил полную картину боевых действий на Харьковском направлении и на Донбассе. По его словам, намерения окупантов понятны — оттянуть украинские силы на север, чтобы продвинуться на востоке.

"Знаем, как отвечать", – подчеркнул Зеленский.

Министр обороны Рустем Умеров доложил об обеспечении армии всем необходимым и представил графики поступления оружия из уже объявленных и ожидаемых пакетов помощи международным партнерам Украины.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, продолжающий работать на местах в приграничных регионах Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, предоставил онлайн-доклад о ситуации на границе.

В ходе совещания также заслушали доклады разведывательных органов. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Олег Иващенко проинформировали не только о планах России на поле боя, но и о стратегии срыва предстоящего Саммита мира, ставшей главной задачей российской дипломатии и внешней разведки на ближайшее время.

Напомним, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что на Сумском направлении Россия сосредоточила недостаточно сил для стратегического продвижения вглубь территории Украины. Однако провокации исключать не следует.

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