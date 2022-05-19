"Оружие – переводчик на язык, понимаемый РФ": Офис президента о выделенной Сенатом США военной и гуманитарной помощи

"Оружие – переводчик на язык, понимаемый РФ": Офис президента о выделенной Сенатом США военной и гуманитарной помощи

В Офисе президента поблагодарили Сенат США за принятое решение выделить военную и гуманитарную помощь Украине на сумму 40 млрд дол.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что "оружие – лучший дипломат для России", так как другие пути она не понимает.

Об этом Подоляк написал на странице Twitter.

"Сенат США проголосовал за выделение $40 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине. Спасибо сенаторам и американскому народу за подставленное плечо и мощный вклад в восстановление мировой безопасности. Оружие – лучший дипломат. Оружие – переводчик на язык, который понимает Россия", — написал он .

Стоит отметить, что в среду, 19 мая, Сенат США утвердил предоставление Украине помощи на $40 млрд. 20 млрд дол. из этих средств пойдут на вооружение, остальные – это прямая и гуманитарная помощь. Сумма рекордная, поскольку сначала Байден просил выделить 33 млрд, однако по инициативе демократов прибавили еще 7.

Чтобы соответствующий документ вступил в силу, его должен подписать президент США Джо Байден.

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