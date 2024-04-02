Оружие победы: почему Украина взялась возрождать свою "оборонку" и насколько успешны эти попытки

За последний год украинские оборонные предприятия значительно увеличили производство военной техники и оружия. В частности, производители втрое нарастили выпуск бронетехники и вчетверо — противотанковых ракет по сравнению с довоенным периодом.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Издание пишет, что сейчас Украина ежемесячно производит 8 самоходных артиллерийских установок "Богдана", созданных еще в 2018 году. Единственный имеющийся в начале полномасштабного вторжения экземпляр оказался настолько эффективным, что его перевозили по всей стране для участия в боях.

Наращивание производства вооружений происходит в ключевой момент – тогда как Россия уже вчетверо увеличила выпуск оружия, работая круглосуточно, украинские войска по некоторым направлениям вынуждены отходить с позиций. В частности, в феврале оккупанты захватили стратегически важный город Авдеевка Донецкой области. В то же время пакет военной помощи США до сих пор не утвержден Конгрессом.

Хотя крупные европейские оборонные компании уже начинают открывать производства в Украине, американские корпорации еще не взяли на себя такие обязательства. В отсутствие достаточной внешней поддержки перед Украиной возникла настоятельная необходимость восстанавливать собственную оборонную промышленность.

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Согласно анализу компании Janes, в 2023 году финансирование оборонных исследований и разработок в Украине вырастет в 8 раз – до 1,3 млрд дол. Военные закупки достигнут 20-летнего максимума почти в 10 млрд долл., тогда как до войны они не превышали 1 млрд в год.

Как отметил министр Камышин, Украина стремится показать, что не просто сидит и ждет помощи, а пытается что-то делать своими силами. Хотя страна может производить больше вооружения, чем имеет средств, правительство планирует в этом году потратить около 6 млрд дол. на отечественное оружие, в том числе на миллион беспилотников.

В то же время, производство некоторых видов вооружений в Украине затруднено. В частности, для изготовления 155-мм артиллерийских снарядов требовалось импортное сырье и лицензии от западных производителей. Хотя Камышин уверяет, что их отечественное производство "на подходе", точных сроков он не назвал.

Производство оружия в Украине / Фото: Associated Press

После десятилетий сокращений военного бюджета украинская оборонная промышленность нуждается в модернизации. Чтобы возобновить производство "Богданы", пришлось разыскивать ее оригинальных разработчиков по всей стране. Однако уже к июню 2022 эти пушки помогали уничтожить российские системы ПВО во время освобождения острова Змеиный.

На фоне опасений Европы по поводу ослабления американской поддержки Украины, политики и бизнесмены там способствуют развитию военных производств в Украине. Немецкий концерн Rheinmetall и турецкая Baykar уже строят в Украине свои заводы, а три французских компании приближаются к заключению схожих соглашений. Германия и Франция также объявили о создании совместного предприятия по изготовлению в Украине танковых деталей и артиллерийских систем.

Британская BAE Systems сосредоточилась на восстановлении поврежденной в боях техники на украинских заводах, чтобы быстрее вернуть ее на фронт. По словам операционного директора компании в Украине Кристиана Сира, это посылает важный сигнал о возможности и целесообразности налаживать бизнес в Украине.

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Однако ни одна крупная американская компания пока не объявила о планах открытия производства в Украине. Хотя топ-менеджеры некоторых из них недавно посещали Киев и встречались с украинскими должностными лицами, бюрократические препятствия в украинских ведомствах могут отпугнуть потенциальных инвесторов.

В разговоре с NYT бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор отметил, что у американских фирм много возможностей инвестировать в другие страны, поэтому украинским властям следует приложить дополнительные усилия для налаживания связей с ними. По его мнению, первым общим украинско-американским предприятием могло бы стать производство 155-мм снарядов.

Кроме того, европейские компании уже выходят на этот рынок. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что с их участием удастся со временем решить проблему "снарядного голода".

Хотя экспорт оружия из Украины запрещен до конца войны, министр Камышин, похоже, стремится конкурировать с иностранными производителями. Чиновник, которого издание называет "представителем нового поколения украинских лидеров", посетил почти все оружейные заводы страны и обнаружил отрасль в крайне заброшенном состоянии.

По его словам, сейчас производство идет более плавно, однако он ежедневно отслеживает работу ключевых линий, чтобы оперативно выявлять и устранять поломки. Камышин уверяет, что украинские предприятия производят оружие "быстрее, дешевле и надежнее".

"Когда-то мы присоединимся к вам и к НАТО. Так что если вы закупаете у нас, вы наращиваете способности, которые однажды станут частью общих возможностей. Так почему бы не инвестировать в ваши общие возможности?" – сказал министр в интервью NYT.

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