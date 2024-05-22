Оружие пошло: в ВСУ заявили об уменьшении дефицита снарядов на фронте

Западная помощь начала поступать в уже ощущаемое на фронте ВСУ.

После возобновления военной помощи со стороны Соединенных Штатов артиллеристы ВСУ начали получать новые партии снарядов, что привело к уменьшению катастрофического дефицита снарядов во время боев в Харьковской области.

Об этом информирует Reuters.

Военные заявили, что бои в северной части Харьковщины отличаются более высокой интенсивностью, чем это было с операцией вблизи Бахмута в 2023 году.

"Это 24/7, их пехота продолжает прибывать, мы продолжаем отражать их атаки. По крайней мере, пытаемся. Когда это возможно, мы их уничтожаем", — сказал наводчик гаубицы 92-й отдельной штурмовой бригады по имени Павел.

Он заявил, что раньше был в районе Бахмута, а теперь его подразделение перевели в Харьковскую область.

"Здесь намного "горячее". Там у нас не было снарядов, а здесь хоть снаряды есть, их начали завозить. Есть чем работать, есть чем воевать", — добавил военнослужащий.

В свою очередь, командир артиллерийского подразделения бригады Виталий заявил, что снаряды не закончатся, поскольку все понимают важность удержания оборонных рубежей.

"Да, мы будем получать боеприпасы, потому что мы противостоим большой и серьезной группировке врага. Если мы сейчас продемонстрируем, что способны в такой экстремальной ситуации остановить широкомасштабное наступление врага на Харьков и Харьковскую область, то враг не решится даже думать о наступлении на Киев, Чернигов, Сумы или Полтавщину", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский резко высказался из-за задержки военной помощи.

Кроме того, мы ранее информировали, что Остин анонсировал системы ПВО и снаряды для ВСУ.

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