"Оружие" Путина и убежище для украинцев: главные заявления Моравецкого во время визита в Киев

"Оружие" Путина и убежище для украинцев: главные заявления Моравецкого во время визита в Киев

Премьер-министр Польши подтвердил дальнейшую поддержку нашего государства и развитие двусторонних отношений с Украиной.

Во вторник, 1 февраля, на фоне усиления российской угрозы с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

ТСН.ua собрал главные заявления, которые сделал в Киеве глава польского правительства.

О России и газовом шантаже

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил жизнь по соседству с Россией с жизнью "у подножия вулкана".

"Наша часть Европы — Польша, Украина — не переживает частых землетрясений или взрывов вулканов. Но что с того? Живя в такой близости к такому соседу, как Россия, мы чувствуем, что живем возле вулкана. понимаем, какова ценность безопасности, союзов и сотрудничества в вопросах безопасности", — сказал он.

Моравецкий считает, что президент России Владимир Путин для давления на Европу прибегает к силовым методам, в частности, в энергетической сфере.

"Россия проверяет, как далеко она может зайти против Европы... Он знает, что его власть зависит от цен на газ. И он делает все, чтобы держать Европу зависимой от своих поставок", — заявил польский премьер.

Об "оружии" Путина

Матеуш Моравецкий призвал Германию не выдавать документы на сертификацию российского газопровода "Северный поток-2", поскольку он представляет геополитическую угрозу. Польский премьер сравнил его с "пистолетом в руках Путина".

"Нельзя одной рукой подписывать заявления о солидарности с Украиной, а другой – документы на сертификацию "Северного потока-2". Это неправильно. Позволяя деятельность "Северного потока-2", Берлин заряжает оружие Путина, которым он потом может шантажировать Европу", – заявил он.

Об общем газопроводе

Во избежание угрозы газового шантажа со стороны России Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, который позволит увеличить объем поставляемого на восток Европы газа.

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"Мы говорили о расширении пропускной способности с Запада на Восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в скором будущем", — заявил Моравецкий.

О формате "Великобритания — Польша — Украина"

По словам Моравецкого, новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией продиктован необходимостью противодействия дестабилизации на фоне российской угрозы.

"Главной ценностью, конечно, является безопасность в регионе... Мы убедились в дестабилизации на восточном фланге НАТО... Великобритания сама убедилась в том, что такое длинные руки РФ и их спецслужбы... Наши министры работают ради этого формата", – заявил польский премьер.

Об убежище для украинцев

Польша в случае вторжения РФ в Украину готова при необходимости принять украинских граждан.

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По словам Моравецкого, в Варшаве готовятся к "худшему варианту развития событий". "Польша готовится и на худший вариант, но я надеюсь, что такого не произойдет, мы готовы принимать украинских раненых и эвакуировать часть граждан", — заявил он.

Напомним, во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и председателя Совета министров Республики Польша Матеуша Моравецкого стороны договорились о реализации новых инфраструктурных проектов.

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