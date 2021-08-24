Оружие, разноцветный дым и оркестр: в Днепре на День Независимости устроили необычную праздничную ярмарку (фото)

Оружие, разноцветный дым и оркестр: в Днепре на День Независимости устроили необычную праздничную ярмарку (фото)

На нее съехались гости из разных уголков области.

В Днепре по случаю Дня Независимости Украины возле областной администрации устроили праздничную ярмарку.

Об этом пишет издание "Информатор".

Так, у ДнепрОГА на проспекте Александра Поля для местных жителей устроили праздничную ярмарку. На него съехались со всех 86 общин области.

На мероприятии выступали народные танцевальные и музыкальные коллективы, военный оркестр. В небо запустили сине-желтые воздушные шарики и разноцветный дым. А сам парад, который проходил в столице, транслировали на большом экране.

Примечательно, что на празднике установили стенды, на которых гости могли покрутить в руках и сфотографироваться с оружием.

Информатор

Напомним, что истребители МиГ-29 образовали флаг Украины в небе над Киевом во время парада ко Дню Независимости.

Как украинцы празднуют День Независимости за пределами страны

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