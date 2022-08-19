Оружия и боеприпасов на $755 млн: США объявили о новом пакете помощи для Украины

Министерство обороны США сообщило о новом пакете помощи для Украины на 755 млн долл. В пакет войдут оружие, боеприпасы, беспилотники и противолокационные системы.
Также в Пентагоне анонсировали, что передадут Украине зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны NASAMS через несколько месяцев.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Так, в новый пакет помощи от США войдут:
- боеприпасы для HIMARS;
- 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тыс. снарядов;
- 15 беспилотников ScanEagle;
- противолокационные ракеты HARM;
- 1000 тяжелых противотанковых ракет TOW;
- 1000 противотанковых комплексов Javelin и другие.
Напомним, накануне группа авторитетных экспертов, военных и дипломатов из США призвали власти страны более решительно помогать Украине оружием. Ведь в развязанной Россией войне наступает решающий момент.
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