Оружия и боеприпасов на $755 млн: США объявили о новом пакете помощи для Украины

Министерство обороны США сообщило о новом пакете помощи для Украины на 755 млн долл. В пакет войдут оружие, боеприпасы, беспилотники и противолокационные системы.

Также в Пентагоне анонсировали, что передадут Украине зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны NASAMS через несколько месяцев.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Так, в новый пакет помощи от США войдут:

боеприпасы для HIMARS;

16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тыс. снарядов;

15 беспилотников ScanEagle;

противолокационные ракеты HARM;

1000 тяжелых противотанковых ракет TOW;

1000 противотанковых комплексов Javelin и другие.

Напомним, накануне группа авторитетных экспертов, военных и дипломатов из США призвали власти страны более решительно помогать Украине оружием. Ведь в развязанной Россией войне наступает решающий момент.

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