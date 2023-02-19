Осадки, порывы ветра и минус ночью: прогноз погоды на 20-26 февраля

Погода на следующей неделе уже будет намекать на приближающуюся весну.

В Украине на следующей неделе, 20-26 февраля, ожидаются осадки и преимущественно минусовая температура ночью с переходом в потепление днем.

Об этом рассказала синоптк Наталья Диденко.

В понедельник, 20 февраля, в Украине ожидаются небольшие морозы ночью и плюсовая температурой воздуха днем около +2+5, на западе и юге +4+8, на востоке -1+3 градуса.

Ночью и утром дождь и мокрый снег пройдут на востоке и юго-востоке Украины. В южной части – преимущественно дождь. Вечером в понедельник ожидается мокрый снег в западных областях и Житомирской, Винницкой, Киевской областях.

В течение дня значительные осадки в большинстве областей Украины маловероятны. Ветер будет северо-западный, западный.

Погода в Киеве 20 февраля

В Киеве в течение дня предполагается около 2-4 градусов тепла. Большая часть суток – без осадков, вечером – мокрый снег.

Погода 20-26 февраля

В течение недели осадки будут чередоваться с солнцем, ветер будет порывистым.

Ночью в большинстве областей будет преобладать минусовая температура, особенно 23 и 28 февраля.

Согласно предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.



Напомним, в воскресенье, 19 февраля, в Украине облачно с прояснениями. В регионах ожидается дождь, а местами — с мокрым снегом. На дорогах кое-где гололедица.

Читайте также: