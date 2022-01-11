Осадки прекратятся, а морозы усилятся: прогноз погоды в Украине на среду, 12 января

Завтра будет облачно с прояснениями.
В среду, 12 января, в Украине будет морозно.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет сухо, только в Луганской, Донецкой области и в Крыму ночью ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 10-15° мороза, ночью на севере до 18°, днем на западе страны 4-9° мороза, в юго-восточных и южных областях ночью 6-11°, днем 3-8° мороза.
В Киеве 12 января также будет без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 13-15° мороза.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.
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