Осадки прекратятся, а жара усилится: прогноз погоды в Украине на четверг, 8 июля

Самой высокой температура воздуха будет на Закарпатье.
В четверг, 8 июля, жара в Украине будет усиливаться и местами будет достигать +34°.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет преимущественно сухо, лишь в Одесской области и в Крыму местами небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°, на Закарпатье до 34°.
В Киеве 8 июля также осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 30-32°.
Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.