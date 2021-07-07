Осадки прекратятся, а жара усилится: прогноз погоды в Украине на четверг, 8 июля

Осадки прекратятся, а жара усилится: прогноз погоды в Украине на четверг, 8 июля

Самой высокой температура воздуха будет на Закарпатье.

В четверг, 8 июля, жара в Украине будет усиливаться и местами будет достигать +34°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет преимущественно сухо, лишь в Одесской области и в Крыму местами небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°, на Закарпатье до 34°.

В Киеве 8 июля также осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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