Осадки прекратятся: прогноз погоды в Украине на среду, 28 декабря

Погода будет облачной с прояснениями.
В среду, 28 декабря, осадки в Украине прекратятся.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Так, по прогнозам синоптиков, 28 декабря в стране будет преимущественно сухо, лишь на Левобережье ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны днем 1-6° тепла, на высокогорье Карпат ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.
В Киеве 28 декабря также будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.
Как прогнозирует Наталья Диденко, Украина в среду окажется под влиянием мощной южной зоны повышенного атмосферного давления. Поэтому в большинстве областей существенных осадков не предполагается. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0-5° тепла, на юге 3-8° тепла.
В Киеве 28 декабря существенные осадки маловероятны. Западный ветер ожидается порывистым, временами сильным. Ночью в столице около нуля, днем 1-3° с отметкой "плюс".
Прогноз на январь-2023
Напомним, ранее синоптики рассказали, каким будет следующий месяц зимы – январь. Так, по их прогнозам, первая половина января ожидается аномально теплой, а вот уже во второй половине месяца в Украину придет настоящая зима с похолоданием и снегопадами.
В то же время, периоды похолодания, когда температура воздуха будет опускаться до минус 15-20° мороза, будут кратковременными.
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