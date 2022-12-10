Осадки, туман и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 11 декабря

Украинцев предупреждают о тумане и гололедице на дорогах.

В воскресенье, 11 декабря, в Украине будет преобладать дождливая погода. В большинстве областей ожидается дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Так, завтра, во Львовской и Закарпатской областях значительные осадки, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза, на Закарпатье 2-7° тепла.

На остальной территории ночью небольшой, днем умеренный дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°; на юге страны ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

Ночью и утром большинство северных и центральных областей туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, на западе северный, 7-12 м/с, днем в южных, центральных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области будет облачно, ночью и днем дождь и туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +1+3, а днем +7+9 градусов.

Напомним, синоптик дал прогноз, какой будет зима в Украине.

Читайте также: