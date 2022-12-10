Осадки, туман и мокрый снег: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 11 декабря

Украинцев предупреждают о тумане и гололедице на дорогах.
В воскресенье, 11 декабря, в Украине будет преобладать дождливая погода. В большинстве областей ожидается дождь и мокрый снег.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Так, завтра, во Львовской и Закарпатской областях значительные осадки, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза, на Закарпатье 2-7° тепла.
На остальной территории ночью небольшой, днем умеренный дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°; на юге страны ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.
Ночью и утром большинство северных и центральных областей туман.
Ветер преимущественно юго-восточный, на западе северный, 7-12 м/с, днем в южных, центральных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Погода в Киеве
В столице и Киевской области будет облачно, ночью и днем дождь и туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +1+3, а днем +7+9 градусов.
Напомним, синоптик дал прогноз, какой будет зима в Украине.
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