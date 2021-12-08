Осадки в Украине начнут постепенно прекращаться: прогноз погоды на четверг, 9 декабря

Завтра погода будет облачной.

В четверг, 9 декабря, в Украине начнут понемногу прекращаться осадки, в то же время в большинстве регионов из-за перепадов температуры ожидаются туманы и гололедицы на дорогах.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, ночью в стране, кроме запада и востока, будет идти небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днем завтра будет без существенных осадков. В Украине местами туман, в северных, Винницкой и Черкасской областях гололед в западных и северных областях на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье 0-5° тепла, в северных и Винницкой областях ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на остальной территории в течение суток 1-6° тепла.

В Киеве 9 декабря ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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