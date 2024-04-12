Ощутимые штрафы для нарушителей военного учета и мобилизации: в Раде сделали громкое заявление

Нарушителям закона о мобилизации обещают ощутимые штрафы. Однако Верховная Рада обещает установить реальные суммы, которые смогут граждане заплатить.

Об этом в эфире "1+1" заявил первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко.

Кроме того, есть еще законы об ответственности. Есть законопроект о штрафах, так называемый. Он на втором чтении... Через неделю, наверное, будут заседания, точных дат мы не разглашаем, и там он будет во втором чтении приниматься. Понятно, что без этого закона — нет смысла, потому что там ответственность устанавливается…», — говорит Корниенко.

“Правительство вносило жесткую редакцию, депутаты немного открутили, но на второе чтение снова будут правки. Будем выходить на финальную какую-нибудь редакцию. Здесь нужно найти баланс между возможностью людей платить штрафы”, — добавила он.

Иначе, по словам Корниенко, при таком количестве потенциальных случаев "будет просто перегружена исполнительная служба, не сможет все это обременить и это не сработает".

"Так как люди не будут платить эти штрафы... Поэтому надо какие-то реальные штрафы устанавливать, которые будут ощутимы для людей, но не 100 тысяч гривен, чтобы потом там 10 лет их взимать", — резюмировал первый вицеспикер ВР.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №10379, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения (мобилизации) и внесение соответствующих изменений в Кодекс об админправонарушениях и Уголовный кодекс. Заметим, что это только первое чтение, поэтому ко второму — окончательному — голосованию в парламенте документ может измениться.

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