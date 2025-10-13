Осень / © unsplash.com

В Украине во вторник, 14 октября, будет холодно.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко и обнародовала карту.

«Вторник будет в Украине холодным. В ближайшую ночь ожидается только +2+6 градусов, а завтра днем +6+10 градусов. В центральной части и на востоке +8+12, на юге Украины +12+16 градусов», — написала она.

Небольшие дожди пройдут в большинстве областей, разве что южная часть воздержится от осадков.

На крайнем севере возможны умеренные дожди.

Карта погоды 14 октября / © Наталия Диденко / Facebook

Какая погода в Киеве

В Киеве 14 октября будет облачно, местами небольшой дождь. Холодно! В столице ночью предполагается +2+4 градуса, днем едва до +8 градусов.

«Холодные дожди, туман, серые облака, низкая температура воздуха — но желтые и красные листья, птичьи красивые кружения, красная рябина и калина, толстые пушистые коты! Осень доходит до вершины, но до зимы еще далеко. Перекроем теплым общением низкую среднесуточную температуру воздуха! — написала синоптика.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что вторая декада октября уже с самого начала не будет радовать украинцев хорошей погодой. Вероятность дождей будет достаточно высокой, хотя осадки обещают быть кратковременными. Температура воздуха также снизится. Впрочем, уже в конце этого периода тепло снова постепенно вернется, а осадки пройдут.