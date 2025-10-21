Осень готовит сюрприз: в Украине резко изменится погода 22 октября

Прогноз погоды / © Associated Press

В среду, 22 октября, в Украине сохранится прохладная осенняя погода. Самые высокие температуры ожидаются на юге и западе страны — до +16 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В большинстве западных областей воздух прогреется до +12…+16 градусов, однако на Ровенщине будет заметно свежее — всего +8…+11 °C. На остальной территории днем прогнозируют +7…+12 градусов, а ночью — от +1 до +8 °C. В случае прояснений возможны заморозки.

Дожди вероятны лишь местами — в Харьковской, Луганской, Черкасской, Ровенской и вечером в Киевской области. В других регионах будет преобладать сухая, облачная погода с туманами.

В Киеве ожидается прохладно — днем до +9 °C, без существенных осадков.

Синоптики предупреждают: 24-25 октября через Украину с запада на восток пройдет атмосферный фронт. Он принесет дожди, усиление ветра и колебания атмосферного давления, что может повлиять на самочувствие людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Осень в Украине демонстрирует классическое настроение — туманы, дожди, прохладу и яркие листья. Впереди — короткое потепление, по крайней мере в батареях», — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в течение этой недели немного потеплеет. Однако уже со следующей — и до конца октября температурный фон может снова несколько снизиться.