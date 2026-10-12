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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Осень набирает обороты: грозы, шквалы и резкое похолодание, погода на 12-18 октября

В Украине ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и сильным ветром. Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности из-за шквалов и значительных осадков в нескольких регионах страны.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Теплая погода отступает

Теплая погода отступает / © pexels.com

После теплой погоды в начале октября на большей части территории Украины ожидается похолодание и дождь.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода на неделю, 1218 октября

В понедельник, 12 октября, под влиянием малоподвижного атмосферного фронта, небольшие, порой умеренные дожди, пройдут ночью в западных областях, а днем местами в северных регионах страны. Во второй половине дня возможен дождь на западе Черкасской области. На остальной территории без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять +7…+12 °С, днем в северных и западных регионах +12…+17 °С, на остальной территории +20…+26 °С.

Во вторник, 13 октября, ночью небольшие дожди пройдут местами в северных и центральных областях, днем Винницкой и Киевской областях. На остальной территории страны без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер преимущественно северо-восточного направления, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается около +8…+13°С, по крайней мере +2…+7°С. Днем воздух прогреется до +11…+16 °С в северных и западных областях. В центральных, южных и восточных регионах +20…+26 °С.

В среду, 14 октября, на Левобережье Украины кое-где пройдут небольшие дожди. В остальных регионах без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северный, 5–10 м/с, в Одесской области днем местами будет усиливаться до 15–20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять в западных областях +1…+7 °С, на остальной территории +8…+14 °С. Днем воздух прогреется до +12…+17 °С, в юго-восточной части и Крыма +20…+25 °С.

В четверг, 15 октября, на Левобережье Украины кое-где пройдут небольшие дожди. Днем осадки распространятся и на южные области. В остальных регионах без существенных осадков. В западной части местами возможен туман. Ветер северный / северо-восточный, 7–12 м/с, в западных регионах переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха на Правобережье Украины ночью составит 0…+5°С, днем +10…+15°С. На Левобережье ночью +8…+14°С, днем +16…+21°С.

В пятницу, 16 октября, в южных и юго-западных областях под влиянием черноморского циклона ожидаются дожди. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер северный / северо-восточный, 7-12 м/с, в Одесской области местами порывы, 15–20 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью составит -1…+4°С, днем +9…+14°С. В других регионах ночью ожидается +7…+14°С, днем +16…+21°С.

В субботу, 17 октября, на большей части территории Украины пройдут дожди, на юге с грозой. Ветер северный / северо-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью будет +1…+6 °С, днем +9…+16 °С. В других регионах ночью ожидается +8…+14°С, днем +14…+19°С.

В воскресенье, 18 октября, на большей части территории страны ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер северный / северо-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +7…+12 °С, в дневные часы будет колебаться около +10…+15 °С.

Напомним, синоптики предупредили, что ночью 13-14 октября в западных областях заморозки на поверхности почвы 0-3°. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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