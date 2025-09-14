Осень набирает обороты: прогноз погоды в Украине на неделю, 15-21 сентября

Осень 2025 года в Украине началась с высоких температур / © Pixabay

В Украине на следующей неделе осадки ожидаются преимущественно на западе и юге. Меньше дождей следует ожидать в северо-восточных регионах. В ночные и утренние часы местами не исключены кратковременные туманы. Наиболее высокие показатели температуры воздуха будут фиксироваться в южных и юго-восточных регионах страны.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В понедельник, 15 сентября, в западных областях ожидается неустойчивая и пасмурная погода с кратковременными дождями, местами грозами под влиянием малоподвижного холодного фронта. На остальной территории страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западной части переменных направлений, 3-8 м/с; в Приазовье и Крыму возможны порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +9…+14 °С, в северо-восточной части местами +5…+8 °С; днем +23…+28 °С, в западных областях +16…+21 °С.

Во вторник, 16 сентября, в большинстве областей нашей страны ожидается без осадков. Только в западной части пройдут небольшие дожди, днем местами с грозой и мелким градом. Ночью и утром возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный / юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +9…+14 °С, днем +23…+28 °С; в западных областях за счет облачного неба не выше +19…+24 °С.

В среду, 17 сентября, неустойчивая и дождливая погода сохранится в западных регионах, днем осадки распространятся также на Одесскую, Киевскую и Черниговскую области. Кое-где дожди могут быть значительными, а также сопровождаться грозой. На остальной территории страны продлится период теплой и сухой погоды. Ветер южный / юго-восточный, 5-10 м/с, в западной части переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10…+15 °С, днем +23…+28 °С; в западных, а также в Киевской и Черниговской областях +18…+23 °С.

В четверг, 18 сентября, в результате активизации циклонической деятельности над Черным морем и Крымом прогнозируется неустойчивая и дождливая погода в южных и центральных областях Украины, а также местами в северных регионах. На юге дожди будут сопровождаться грозой, местами пройдут сильные ливни. На остальной территории Украины существенных осадков не предполагается. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных областях местами порывы, 17-22 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +10…+16 °С, в западных областях +5…+10 °С; днем +18…+23 °С.

В пятницу, 19 сентября, ожидается стабилизация погодных условий за счет развития антициклона и повышения атмосферного давления. По всей Украине осадков не ожидается. Ветер северный, в западной части юго-западный, 5-10 м/с, на юге отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +7…+12 °С, на юго-востоке +11…+16 °С; днем +22…+27 °С.

В субботу, 20 сентября, ожидается погода без осадков, только утром и днем в северо-восточных областях пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза и шквалы. Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +9…+14 °С, днем +22…+27 °С, в центральных и южных областях местами до +29 °С.

В воскресенье, 21 сентября, по всей территории Украины ожидается малооблачная погода, без осадков. На Правобережье ночью и утром возможен туман. Ветер в западной части переменных направлений, 3-8 м/с, на остальной стране северо-западный, 7-12 м/с; в северных и восточных областях порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12 °С, днем +15…+21 °С; в южной части ночью +11…+16 °С, днем +21…+26 °С.

