Осень приходит с дождями: синоптики обновили прогноз на 11 сентября

Погода / © Pexels

В четверг, 11 сентября, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты. В западных областях ожидаются дожди, местами значительные, особенно в карпатском регионе. Здесь также возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Дневная температура составит +17…+22 градуса.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На остальной территории страны сохранится сухая и относительно теплая погода с переменной облачностью. В центральных, северных и восточных регионах воздух прогреется до +23…+28 градусов. В южных областях, в частности на побережье Черного моря, столбики термометров покажут +25…+28 градусов.

В Киеве 11 сентября осадков не прогнозируется. В столице ожидается солнечная погода с незначительной облачностью, днем температура составит около +24 градусов.

По предварительным прогнозам, в ближайшие дни в Украине сохранится теплая осенняя погода. Осадки вероятны преимущественно на западе, тогда как в других регионах температура днем не будет опускаться ниже +20 градусов. В ночные и утренние часы местами будут наблюдаться туманы, которые будут снижать видимость на автодорогах.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики прогнозируют, что сентябрь удивит украинцев теплой погодой. Осень будет ощущаться преимущественно ночью, тогда как днем в большинстве регионов будет сохраняться комфортное тепло от +21° до +28°.

Метеоролог Наталья Диденко отмечает, что в ближайшие дни страну ожидают погодные контрасты. Температура существенно не изменится, однако 11-12 сентября дожди пройдут в западных областях, при этом на остальной территории сохранится сухая погода.