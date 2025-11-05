Осень решила удивить: чего ожидать от погоды в ближайшие дни

Осень / © iStock

Завтра, 6 ноября, по всей территории Украины установится спокойная погода без осадков, однако местами будут наблюдаться туманы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам Диденко, погодные условия будет формировать антициклон Vianelde, который принесет стабильность, слабый ветер и комфортную температуру воздуха. В то же время такая ситуация является благоприятной для образования туманов, поэтому водителей призвали быть особенно внимательными на дорогах.

«Итак, 6 ноября ожидается в Украине погода без осадков, с периодическими туманами — уважаемые водители, внимательно вдвойне на дорогах! — и с комфортной температурой воздуха», — написала синоптик.

По ее прогнозу, ближайшей ночью температура составит +3…+8°C, днем воздух прогреется до +10…+14°C, а на юге — до +16°C.

В Киеве в четверг возможен туман, однако осадков не ожидается. В течение дня температура будет держаться на уровне около +10°C, а в течение пятницы, субботы и воскресенья станет еще теплее.

Диденко также отметила, что после 11 ноября в Украине ожидается похолодание, однако оно будет кратковременным.

«Не забываем, ноябрь — осенний месяц, это еще не зима. Поэтому любое похолодание или даже снег в ноябре — явление временное», — подытожила она.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укргидрометцентр предупреждал о том, что 5 и 6 ноября в Киеве и области ожидаются сложные метеорологические явления.