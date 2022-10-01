Осенние цветы для клумбы: список самых популярных, описание.

Каждый садовник мечтает о клумбах, которые будут цвести в течение всего года. Воплотить эту мечту в реальность совсем нетрудно – нужно лишь знать, какие цветы когда начинают цвести. ТСН.ua рассказывает об осенних цветах, их названиях и описаниях. Они точно будут радовать разноцветием до морозов.
О топ десять популярных осенних цветов рассказали вKvitkaInfo.
Вереск
Это почвопокровные осенние цветы, в честь которых даже назвали первый месяц осени – сентябрь. По советам ландшафтных дизайнеров, их следует высаживать вдоль садовых дорожек, на бордюрах и альпийских горках. Также вереск будет красиво смотреться рядом с хвойными растениями. Чтобы создать уникальную клумбу, следует выбирать вереск с разным цветом листьев и цветов.
Бархатцы
Это многолетние и одноразовые (в зависимости от вида) осенние цветы, которые считаются очень популярными среди украинцев. Отличаются яркими красками, продолжительным цветением и сильным ароматом. В дикой природе бархатцы все еще растут в Центральной и Южной Америке.
В Европу цветы привезли в XVI веке. Это были первые заграничные цветы, попавшие в наши края. Сегодня насчитывается около 40 видов бархатцев, большинство из них появились благодаря многолетней работе селекционеров. Яркие цвета этих цветов могут украшать клумбу до конца осени.
Астры
Эти осенние цветы поражают своими разноцветиями. Высота растения может быть разной – от 10 до 50 см. Здесь все зависит от вида. Астры часто используют для создания одиночных и групповых насаждений бордюров, рокариев и т.д. Также они могут стать украшением террасы или балкона.
Георгины
Долгоцветущие многолетние осенние цветы из рода астровых. Они представлены очень широкой цветовой палитрой, а их цветы бывают разными по форме и оттенкам. Цветут георгины начинают еще в июле и продолжают это делать до самых морозов. Но чтобы георгина начала цвести и хорошо росла, нужно правильно высадить ее клубни.
Циния
Хотя это однолетние осенние цветы, но они радуют глаз своими разноцветиями, а потому очень уважаемы среди садоводов. Выглядят отлично в групповых насаждениях, потому что хорошо сочетаются с другими цветами на клумбе. Циния отличается пышным цветением. Цветы, когда они увяли, нужно отрывать. Чем больше вы оторвете, тем пышнее будет цвести растение дальше.
Анемона
Большинство думают, что это только весенние цветы, но бывают также и осенние варианты. Это – большие многолетние кусты, отличающиеся массивными корнями. Цветут они начинают в конце лета или начале осени и продолжают почти до морозов. Осенние цветы анемоны – гибридная, японская, корончатая. Все они отличаются своим внешним видом.
Крокусы
Осенние крокусы – луковичные цветы, отличающиеся сине-фиолетовой окраской бутонов. Начинают цвести в сентябре-октябре и могут расти как на солнце, так и в полутени. Цветут недолго – 10-15 суток. Но за это время успевают порадовать глаз своими красками.
Рудбекия
Эти осенние цветы относятся к роду травянистых однолетников, но хорошо насеваются, поэтому дополнительно высевать их на клумбы не нужно. Своим ярко желтым цветом радуют глаз очень долгое время – почти до самых морозов. Также бывают виды с коричневыми пятнами на лепестках.
Свеколька (бородавник)
Почвопокровный ароматный однолетник. Цветы могут быть белого, желтого, фиолетового, розового цвета. Может цвести всю осень, вплоть до первых морозов. Красивее всего смотрится на рокариях и альпийских горках.
Роза
Эти цветы также можно назвать осенними, ведь некоторые виды могут также цвести до самых морозов. Обычно розы красиво смотрятся поодиночке, они не любят компании других цветов.