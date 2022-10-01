Осенние цветы для клумбы: список самых популярных, описание.

Каждый садовник мечтает о клумбах, которые будут цвести в течение всего года. Воплотить эту мечту в реальность совсем нетрудно – нужно лишь знать, какие цветы когда начинают цвести. ТСН.ua рассказывает об осенних цветах, их названиях и описаниях. Они точно будут радовать разноцветием до морозов.

О топ десять популярных осенних цветов рассказали вKvitkaInfo.

Вереск

Осенние цветы: вереск / Фото: pixabay.com

Это почвопокровные осенние цветы, в честь которых даже назвали первый месяц осени – сентябрь. По советам ландшафтных дизайнеров, их следует высаживать вдоль садовых дорожек, на бордюрах и альпийских горках. Также вереск будет красиво смотреться рядом с хвойными растениями. Чтобы создать уникальную клумбу, следует выбирать вереск с разным цветом листьев и цветов.

Бархатцы

Осенние цветы: бархатцы / Фото: pixabay.com

Это многолетние и одноразовые (в зависимости от вида) осенние цветы, которые считаются очень популярными среди украинцев. Отличаются яркими красками, продолжительным цветением и сильным ароматом. В дикой природе бархатцы все еще растут в Центральной и Южной Америке.

В Европу цветы привезли в XVI веке. Это были первые заграничные цветы, попавшие в наши края. Сегодня насчитывается около 40 видов бархатцев, большинство из них появились благодаря многолетней работе селекционеров. Яркие цвета этих цветов могут украшать клумбу до конца осени.

Астры

Осенние цветы: астры / Фото: pixabay.com

Эти осенние цветы поражают своими разноцветиями. Высота растения может быть разной – от 10 до 50 см. Здесь все зависит от вида. Астры часто используют для создания одиночных и групповых насаждений бордюров, рокариев и т.д. Также они могут стать украшением террасы или балкона.

Георгины

Осенние цветы: георгины / Фото: pixabay.com

Долгоцветущие многолетние осенние цветы из рода астровых. Они представлены очень широкой цветовой палитрой, а их цветы бывают разными по форме и оттенкам. Цветут георгины начинают еще в июле и продолжают это делать до самых морозов. Но чтобы георгина начала цвести и хорошо росла, нужно правильно высадить ее клубни.

Циния

Осенние цветы: циния / Фото: pixabay.com

Хотя это однолетние осенние цветы, но они радуют глаз своими разноцветиями, а потому очень уважаемы среди садоводов. Выглядят отлично в групповых насаждениях, потому что хорошо сочетаются с другими цветами на клумбе. Циния отличается пышным цветением. Цветы, когда они увяли, нужно отрывать. Чем больше вы оторвете, тем пышнее будет цвести растение дальше.

Анемона

Осенние цветы: анемоны / Фото: pixabay.com

Большинство думают, что это только весенние цветы, но бывают также и осенние варианты. Это – большие многолетние кусты, отличающиеся массивными корнями. Цветут они начинают в конце лета или начале осени и продолжают почти до морозов. Осенние цветы анемоны – гибридная, японская, корончатая. Все они отличаются своим внешним видом.

Крокусы

Осенние цветы: крокусы / Фото: pixabay.com

Осенние крокусы – луковичные цветы, отличающиеся сине-фиолетовой окраской бутонов. Начинают цвести в сентябре-октябре и могут расти как на солнце, так и в полутени. Цветут недолго – 10-15 суток. Но за это время успевают порадовать глаз своими красками.

Рудбекия

Осенние цветы: рудбекия / Фото: pixabay.com

Эти осенние цветы относятся к роду травянистых однолетников, но хорошо насеваются, поэтому дополнительно высевать их на клумбы не нужно. Своим ярко желтым цветом радуют глаз очень долгое время – почти до самых морозов. Также бывают виды с коричневыми пятнами на лепестках.

Свеколька (бородавник)

Осенние цветы: свекла / Фото: pixabay.com

Почвопокровный ароматный однолетник. Цветы могут быть белого, желтого, фиолетового, розового цвета. Может цвести всю осень, вплоть до первых морозов. Красивее всего смотрится на рокариях и альпийских горках.

Роза

Осенние цветы: розы / Фото: pixabay.com

Эти цветы также можно назвать осенними, ведь некоторые виды могут также цвести до самых морозов. Обычно розы красиво смотрятся поодиночке, они не любят компании других цветов.