Осенние каникулы-2021: когда и сколько будут отдыхать украинские школьники

Осенние каникулы-2021: когда и сколько будут отдыхать украинские школьники

Министерство образования позволило учебным заведениям корректировать график обучения в соответствии с потребностями.

Согласно графику, который предложило ранее Минобразования всем школам, для учеников осенние каникулы начинаются с 25 и продолжаются до 31 октября 2021 года. График может меняться в зависимости от потребностей школы, эпидемиологической ситуации в стране, а также — в каждой отдельной области страны. И носит только рекомендательный характер.

Вследствие того, что в течение последних недель заболеваемость и смертность от COVID-19 растет на всей территории Украины, министерство образования и науки Украины направило в школы письмо с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября. Однако дату начала каникул школы должны определить самостоятельно.

"Действующим законодательством предусмотрено, что структура и продолжительность учебного года и отдыха между ними, определяются исключительно решением педагогического совета учебного заведения. Поэтому, обращаясь к педсоветов, прошу ответственно отнестись к рекомендациям Минобразования", - заявил министр образования Сергей Шкарлет.

В то же время министерство просит местные органы власти принять безотлагательные меры для обеспечения здоровья детей и работников школ во время пандемии коронавируса.

Между тем из-за заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, а также проблем с отоплением во многих школах Украины уже начали менять графики осенних каникул для детей.

Так, дети во всех школах Киева пойдут на осенние каникулы по графику - с 25 октября. Причин для досрочного начала каникул нет. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева на COVID-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников. Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинировано более 86% работников, является одним из основных условий глазной работы. Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников ", - заявил Валентин Мондриевский.

Он также отметил, что на сегодня почти во всех учебных заведениях включили отопление, а за выходные отопления включат во всех учебных заведениях, которых в городе более 900. Таким образом, в городе созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса.

В Херсоне и.о. заместителя городского головы Сергей Цыганок предложил перенести осенние каникулы с 1 ноября на 18 октября. Предложение поддержали единогласно, поэтому школьники будут отдыхать с 18 по 24 октября. Также в полночь 15 октября на Херсонщине начнут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

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В школах Сум каникулы также начнутся на неделю раньше. Ученики будут отдыхать с 18 октября. В то же время перед каникулами будут длинные выходные с 14 по 17 октября. В свою очередь мэр Сум Александр Лысенко предложил подумать над продлением каникул на неделю или возможном начале дистанционного обучения.

В Черкассах школы уходят на каникулы раньше ради экономии отопления. Осенние каникулы у школьников продлятся с 18 октября по 24 октября.

Из-за неготовности систем отопления рекомендации перенести каникулы получили 12 школ в Черновцах. Городское управление образования рекомендовало таким школам пересмотреть возможность переноса сроков каникул неделей ранее, с 18 октября. Так каникулы в этих учреждениях могут даже продлиться из-за праздничных выходных 14-15 октября.

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Для 34 учебных заведений в Кропивницком осенние каникулы начнутся с 18 октября и продлятся две недели — до 31 октября. Еще 6 общеобразовательных учреждений планировали идти на осенние каникулы с 25 октября на одну неделю, но из-за предостережения относительно температурного режима, вопросы каникул здесь еще будут обсуждаться.

Для предупреждения заболеваемости коронавирусом и сезонными болезнями в городском совете Ивано-Франковска на оперативном совещании решили их перенести на неделю раньше. Отдыхать ученики будут с 18 октября.

В Мелитополе минимум на две недели закрывают школы. С 11 октября ученики идут на дистанционку, а с 18 октября — досрочные каникулы. Кроме этого, в городе закрывают все кружки и спортивные секции, отменяют все календарные соревнования.

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Во Львове с 18 октября усилили карантин. В городе ввели новые ограничения. Все школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября.

На двухнедельные каникулы — с 18 по 30 октября - отправят школьников Славянска и Мирнограда в Донецкой области. К обучению дети вернутся 1 ноября.

Школьники Харькова, как и ученики школ области, должны пойти на осенние каникулы 18 октября. Каникулы продлятся две недели.

В Полтаве и Николаеве дети будут учиться до 25 октября и уйдут на каникулы по графику.

В Днепре график осенних каникул пока не изменили, и школьники пойдут на отдых от 25 октября.

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В общеобразовательных учебных заведениях Винницы осенние каникулы начнутся 18 октября и продлятся до 24 октября включительно. Решение о переносе осенних каникул приняли руководители школ, их предложение поддержали чтобы "не разрывать" выходные в честь Дня защитников и защитниц Украины и сами каникулы.

В Департаменте образования и науки рекомендуют школам Хмельницкого начать осенние каникулы раньше — с 18 октября. Однако окончательное решение каждая школы будет принимать самостоятельно.

В Ровно осенние каникулы переносить не планируют и готовятся отдыхать с 25 октября.

Напомним:

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине, в случае введения "красной" зоны, в школах, где не будет вакцинировано 100% педагогов для работы в очном формате, могут сместить каникулы. МОН рекомендовало в такой ситуации рассмотреть график гибких каникул, но окончательное решение принимают на местах.

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