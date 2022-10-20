Осенние каникулы в Украине переносят, но не во всех регионах: что известно

В некоторых городах Украины решили от осенних каникул 2022 отказаться, объединив их с зимними. Где именно и с чем это связано – читайте в материале ТСН.ua.

Чиновники на местах объясняют, что перенос осенних каникул 2022 года произошел по нескольким важным причинам.

погодные условия осенью более благоприятны для обучения;

из-за российской агрессии и ракетных обстрелов энергосистем в ряде областей Украины нужно экономить электроэнергию.

Поэтому в городских управлениях образования принимают решение о смещении осенних каникул 2022/2023 учебного года после получения рекомендаций от областных департаментов образования.

Где именно осенние каникулы 2022 года будут перенесены

19 октября руководитель управления образования Львова Андрей Закарлюк заявил, что ученики будут продолжать обучение, пока на улице еще относительно тепло и есть возможность сэкономить электроэнергию. Осенние каникулы решили перенести на зиму и объединить их с зимними.

Напомним, что после массированных ракетных ударов в городе и области были разрушены две электроподстанции, поэтому ситуация со светом крайне непростая. Иногда имеют место аварийные отключения электроэнергии. Поэтому горожан призывают как можно меньше пользоваться электроприборами, чтобы станции не перегружались.

В пресс-службе городского совета Ровно 19 октября также уточнили, что в привычном понимании этого слова осенних каникул у учеников в этом году не будет. Их решили объединить с зимними. Предварительно они продлятся с 26 декабря 2022 года до 22 января 2023 года.

В Тернопольской области лишь некоторые общины и учебные заведения приняли решение о перенесении осенних каникул на зиму. Хотя директор департамента образования и науки Тернопольской ОВА Ольга Хома порекомендовала школам сейчас не уходить на каникулы, пока идет хорошая погода.

Чиновница также добавила, что школы до 21 октября должны проинформировать о своем решении по осенним каникулам. Также в области большинство учебных заведений с ноября 2022 года переходят на 5-дневный график обучения, чтобы экономить электроэнергию.

Под Киевом, а именно в Переяславской общине, осенние каникулы 2022 года в школах также решили отменить. Их объединят с зимними, которые продлятся 4 недели.

Руководитель отдела образования Петр Ярмоленко сообщил местному изданию, что вместо осенних каникул от 24 до 28 октября дети в Переяславской общине начнут отдыхать 19 декабря 2022 года и закончат 13 января 2023 года. Также могут измениться сроки и весенних каникул, которые, скорее всего, продлятся с 27 по 31 марта 2023 года.

Что будет с осенними каникулами 2022 года в других школах зависит от ситуации в Украине и в конкретных областях. Есть большая вероятность, что в других городах и регионах осенние каникулы могут перенести.