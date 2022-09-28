Осенние работы в саду и огороде: календарь на октябрь 2022 года

В середине осени огородников ждет много работ, в частности, уборка урожая и подготовка к предстоящей зиме. Конечно, все зависит от региона и погоды. Но стоит уяснить, какие осенние работы в саду и на огороде проводят в октябре. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Работы в саду в октябре

В октябре нужно начинать готовить сад к зиме, а потому очень важно запомнить и провести несколько этапов.

Обеспечить влагозарядную поливку – чтобы кустарники и деревья хорошо перезимовали, особенно при сухом лете и осени, а затем подарили хороший урожай, нужно в конце октября провести влагозарядную поливку. То есть под растение выливают большое количество воды. Так вы "промочите" всю ее корневую систему, что поможет предотвратить ее высушивание в промерзшей земле. Побелить деревья – прежде всего, важно понять, для чего именно вы делаете эту процедуру. Если вы используете известь, то белить деревья осенью нет смысла. Лучше это сделать в конце зимы – начале весны. А вот если вы пользуетесь современными садовыми красками, то можно начинать уже сейчас. Существует еще один простой и проверенный способ уберечь дерево от мороза: купить садовый бинт (или разрезать белое агроволокно) и обмотать им ствол со скелетными ветвями. Так вы сможете оградить их от палящего весеннего солнца и грызунов. Провести мульчирование приствольных кругов – если растение образовало неглубокую корневую систему, оно будет подмерзать. Чтобы избежать этого, подходит мульчирование (слой должен быть не менее 5-8 см). Для мульчи можно использовать различные материалы: скошенные сухие сорняки, солому, кору, перепрелую стружку, желтые листья, колючую хвою или торф. Укрыть растения на зиму – некоторым растениям требуется дополнительное укрытие на зиму (розы, гортензии, рододендроны). Конечно, в октябре их полностью укрывать еще рано, но нужно подготовиться к этому процессу. Купите агроволокно нужного размера и плотности. Вокруг теплолюбивых растений нужно установить дуги или каркасы – на которые потом вы натянете агроволокно. Вместо агроволокна можно использовать хвойные ветви. Обрезать – обрезку ягодных кустов и плодовых деревьев также начинают в октябре. Производят эти работы только при плюсовой температуре. Обрежьте все поломанные и больные ветки. Применить искореняющее опрыскивание – в октябре искореняющее опрыскивание проводят только в северных регионах страны. Растения уже находятся в состоянии покоя, поэтому можно использовать даже крепкие растворы. К примеру, возьмите до 7% мочевины, до 5% железного купороса, до 3% медного купороса и бордоской жидкости. Пересадить и посадить деревья – это лучшее время для высадки и пересадки листопадных деревьев. Потому заблаговременно приготовьте подходящее место. За месяц до высадки в подготовленную яму добавьте плодородную смесь с минеральными удобрениями. Размножить – именно в октябре можно попытаться размножить свои растения. Для этого нужно нарезать черенки плодовых и декоративных кустов и многолетних растений, усадить их в контейнеры, накрыть прозрачным колпаком, а затем выставить на солнечный подоконник. Подстричь живые изгороди — в октябре последнее время, когда можно подстричь живую изгородь из лиственных и хвойных культур. Тогда они будут выглядеть нарядно даже зимой. Лианы и вьющиеся кустарники следует зафиксировать на опорах. Собрать семена – если вы планируете размножить какие-то растения, стоит сейчас собрать семена.

Работы в октябре на цветнике

Что делать в октябре на цветнике / Фото: pixabay.com

На цветнике в октябре также хватает работы, ведь нужно :

Удалить увядшие соцветия – георгины, седумы, астры, хризантемы изо всех сил цветут в октябре. Поэтому нужно не забывать удалять увядшие соцветия, потому что семена будут останавливать их цветения. После окончания цветения цветы нужно поделить и пересадить. Обычно это делают раз в 2-3 года. Посеять цветы – в середине осени можно много сеять, например, морозостойкие цветы (маки, календула, душистый горошек, васильки, космея). Высевают прямо в открытый грунт. Тогда в следующем году они раньше будут цвести. Гиацинты и тюльпаны высаживают за 2-4 недели до заморозков.

Что делать в октябре в огороде

Есть некоторые работы и в огороде в октябре. В частности, важно запомнить два этапа :