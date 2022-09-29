Осенний уход за волосами в домашних условиях: пять правил, о которых нужно помнить

После жаркого лета волосы часто становятся сухими, ломкими, начинают выпадать. Самое время припомнить основные правила ухода за волосами осенью. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Чтобы ваши волосы радовали своим объемом и здоровым блеском даже во время прохладной осенней погоды, нужно запомнить пять основных правил ухода за ними. Летом солнце негативно влияет на внешний вид локонов. Они могут становиться тусклыми, сухими и ломкими.

Что включает правильный уход за волосами осенью:

Голову нужно мыть теплой, а не горячей водой – из-за горячей воды сальные железы начинают работать сильнее, а кожа головы сильно раздражается. Поэтому голову лучше мыть теплой водой (температура не выше 35 градусов). Также не забывайте о кондиционере. Следует запомнить, что полоскать волосы после этого рекомендуется прохладной водой. Не забывайте о питательных масках для волос – правильный уход за волосами включает не только мойку с помощью шампуня. Очень важно использовать разнообразные питательные маски, которые можно приобрести в косметических магазинах или сделать самостоятельно по народным рецептам. Подбирайте питательные маски в зависимости от типа волос. Время от времени подстригайте кончики – если вы заметили, что волосы начали сечься, нужно сразу же записаться к парикмахеру. Не стоит жалеть длину, ведь из-за секущихся кончиков волосы быстрее портятся, потому что это уже мертвая его часть. По словам экспертов, проводить эту процедуру следует раз в 2 месяца. Защитите волосы от ветра и низкой температуры – осенью лучше делать легкие прически и обязательно носить головные уборы. Так вы спасете свои волосы от переохлаждения. Делать массаж головы — из-за непостоянной погоды и холода работа кровеносных сосудов ухудшается, поэтому до волос не доходит нужное количество полезных веществ и они начинают выпадать. Рекомендуется ежедневно делать массаж головы руками или с помощью специальной щетки.

Как видите, уход за волосами в домашних условиях осенью не очень тяжел. Если запомнить все правила и четко их придерживаться, то ваши локоны будут радовать хорошим видом в любую погоду.