Осенняя весна: под Одессой зацвели гранаты и яблоки (фото)

Осенняя весна: под Одессой зацвели гранаты и яблоки (фото)

Горожане фиксируют, как начали цвести фруктовые деревья.

В Одесской области зафиксировали аномалию — в садах местных жителей зацвели фруктовые деревья.

Об этом сообщают в соцсети.

В Килии Одесской области сады покрылись цветом. Местные жители зафиксировали цветение яблонь, а также винограда, граната и черешни.

Фотографиями они поделились в соцсети.

Местные отмечают, что это не первую осень в Килии цветут сады.

Напомним, что в Киеве в начале августа зафиксировали невероятную аномалию. В столичном парке зацвели магнолии.

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