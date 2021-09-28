Осенняя весна: под Одессой зацвели гранаты и яблоки (фото)

Горожане фиксируют, как начали цвести фруктовые деревья.
В Одесской области зафиксировали аномалию — в садах местных жителей зацвели фруктовые деревья.
Об этом сообщают в соцсети.
В Килии Одесской области сады покрылись цветом. Местные жители зафиксировали цветение яблонь, а также винограда, граната и черешни.
Фотографиями они поделились в соцсети.
Местные отмечают, что это не первую осень в Килии цветут сады.
Напомним, что в Киеве в начале августа зафиксировали невероятную аномалию. В столичном парке зацвели магнолии.