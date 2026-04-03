Ошейник с током, сломанные ноги и изнасилование: на Кировоградщине парень три года страдал в рабстве

В Кировоградской области правоохранители задержали двоих мужчин по подозрению в незаконном лишении свободы и изнасиловании 20-летнего юноши. По данным следствия и показаниям активистов, потерпевшего могли годами содержать в трудовом и сексуальном рабстве на территории частного фермерского хозяйства.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Кировоградской области.

Обстоятельства содержания в неволе

Информацию о трехлетнем пребывании парня по имени Василий в неволе обнародовал ветеран Максим Каневский для издания «Гречка». По свидетельству активиста, над юношей систематически издевались в селе Дибровка. Потерпевшего пытали электроошейником, контролировали, били и насиловали. Также сообщается о крайне неудовлетворительных условиях содержания: юноша питался зерном и жмыхом, а гигиенические процедуры заменялись обливанием водой из гидранта под высоким давлением.

Медики зафиксировали у Василия многочисленные травмы, среди которых выбитые зубы и тяжелый перелом ноги. Из-за того, что конечность ломали повторно до момента заживления, существует угроза ампутации. Ранее в подобных условиях на ферме находились мать и сестра парня, однако им удалось сбежать раньше.

Хозяйство, где могли содержать молодого парня. / © Гречка

Освобождение потерпевшего и реакция сообщества

Сообщается, что парня смогли вывезти с территории хозяйства знакомые, когда он на короткое время остался без присмотра. Его обнаружили с телесными повреждениями на территории гноярки. После оказания первой помощи молодой человек находился на лечении в Бобринце. Затем его перевели в областную больницу в Кропивницком для прохождения полной экспертизы.

Ситуация повлекла за собой общественный резонанс из-за начальной квалификации дела как «легкие телесные повреждения». В среду, 1 апреля, под отделением полиции в Бобринце прошел митинг. Местные жители и активисты требовали переквалификации преступления и задержания трех подозреваемых — фермера и двух его пособников. Также обнародовали видеоподтверждения издевательств, которые, по словам очевидцев, снимали сами нападавшие.

Митинг возле полиции. / © Гречка

Задержание подозреваемых

В полиции Кировоградской области отметили, что официальное производство было начато 23 марта после обращения пострадавшего. Активисты предполагают, что местные правоохранители могли быть проинформированы о ситуации раньше, однако не принимали соответствующих мер.

После огласки и проведения следственных действий правоохранители отчитывались о задержании двух фигурантов. Уже 2 апреля был задержан мужчина 1987 года рождения, подозреваемый в незаконном лишении свободы. Установлено, что он военнослужащий, самовольно покинувший место службы. А 3 апреля задержали еще одного 24-летнего подозреваемого, которому инкриминируют изнасилование. Обоим задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, в Винницкой области супругам сообщено о подозрении из-за смерти ребенка и попытке скрыть произошедшее. Предварительно, они закопали тело 2-месячного младенца возле свалки.