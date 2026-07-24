- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 24
- Время на прочтение
- 1 мин
Ошибка в квитанции будет стоить дорого: коммунальщиков хотят заставить платить людям компенсации
В Раде зарегистрировали законопроект, который обяжет поставщиков коммунальных услуг возмещать ущерб и платить потребителям штрафы за любые ошибки и накрутки в платежках.
В Украине хотят вынудить поставщиков коммунальных услуг платить штрафы за ошибки в платежках.
Об этом говорится в законопроекте №15435, зарегистрированном в Верховной Раде.
Какое наказание предлагают за неправильные счета
Как говорится в законопроекте, поставщиков и управляющих многоквартирных домов хотят наказывать за недостоверные расчеты, неправильное определение стоимости услуг и нарушение законодательства при формировании и применении тарифов.
Если потребителю пришлют квитанцию с неправильно рассчитанной суммой за любой период, поставщик будет обязан полностью возместить человеку все причиненные ущерб и ущерб.
Размер штрафа
Помимо возмещения ущерба, недобросовестные поставщики должны будут дополнительно уплатить потребителю штраф. Его размер будет равен разнице между неправильно начисленной суммой и фактической стоимостью услуг.
В то же время, предусмотрено ограничение: максимальная сумма не может превышать десятикратного размера реальной стоимости услуг за соответствующий период.
Раньше мы писали о том, что в платежках за коммуналку может появиться QR-код. Потребители могут получить возможность проверять экономическое обоснование каждого тарифа.