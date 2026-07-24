Ошибка в квитанции будет стоить дорого: коммунальщиков хотят заставить платить людям компенсации

Квитанция за коммуналку

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В Украине хотят вынудить поставщиков коммунальных услуг платить штрафы за ошибки в платежках.

Об этом говорится в законопроекте №15435, зарегистрированном в Верховной Раде.

Какое наказание предлагают за неправильные счета

Как говорится в законопроекте, поставщиков и управляющих многоквартирных домов хотят наказывать за недостоверные расчеты, неправильное определение стоимости услуг и нарушение законодательства при формировании и применении тарифов.

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Если потребителю пришлют квитанцию с неправильно рассчитанной суммой за любой период, поставщик будет обязан полностью возместить человеку все причиненные ущерб и ущерб.

Размер штрафа

Помимо возмещения ущерба, недобросовестные поставщики должны будут дополнительно уплатить потребителю штраф. Его размер будет равен разнице между неправильно начисленной суммой и фактической стоимостью услуг.

В то же время, предусмотрено ограничение: максимальная сумма не может превышать десятикратного размера реальной стоимости услуг за соответствующий период.

Раньше мы писали о том, что в платежках за коммуналку может появиться QR-код. Потребители могут получить возможность проверять экономическое обоснование каждого тарифа.

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