Ошибка в одну букву лишила украинку пенсии: дело дошло до суда

Из-за технической ошибки в имени, допущенной в документах десятки лет назад, жительница Днепропетровщины едва не осталась без пенсионных выплат. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отказался засчитывать женщине часть стажа, поскольку ее данные в трудовой книжке не совпадали с паспортными. Дело разрешалось в судебном порядке.

Об этом сообщает издание «На пенсии».

Почему ПФУ отказал в назначении пенсии

Сообщается, что в марте 2026 года женщина обратилась в сервисный центр ПФУ с необходимым стажем и пакетом документов. Однако при проверке выяснилось, что в трудовой книжке и архивной справке ее имя написано с ошибкой в одну букву. Из-за этого расхождения специалисты Фонда не учли часть трудового пути, что сделало невозможным своевременное назначение пенсии.

Что решил суд?

Суд рассмотрел иск будущей пенсионерки и удовлетворил его частично. Судьи признали, что архивная справка принадлежит именно истцу, ведь другого способа доказать принадлежность этого документа, кроме суда, не существует.

В то же время в части иска по трудовой книжке женщине отказали. Суд объяснил это тем, что по закону изменить данные в трудовой можно без суда. Истица должна сначала обратиться к своему последнему работодателю с просьбой исправить ошибку, но не предоставила доказательств того, что получила от него отказ.

Как самостоятельно исправить ошибки в документах

Юристы советуют не ждать выхода на пенсию, а проверять документы заранее. Если вы обнаружили ошибку в трудовой книжке, первым шагом должно быть обращение к последнему месту работы.

Работодатель обязан исправить запись на основании паспорта или свидетельства о рождении. Факт обращения на предприятие станет важным доказательством, если дело все же придется передавать в суд.

Если ошибка содержится в справках из архивов или организация, где допустили ошибку, уже ликвидирована, единственным путем остается обращение в суд для установления юридического факта принадлежности документа.

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, в 2026 году ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, имеющие инвалидность из-за этой катастрофы, могут рассчитывать на ежемесячную пенсию в размере 16 500 грн.

А в мае часть украинских пенсионеров может столкнуться с технической паузой в начислении выплат из-за плановой проверки данных.

К слову, в Украине пенсионная система базируется на страховом стаже и возрасте: выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет можно только при наличии соответственно 33, 23 или 15 лет официального стажа, поскольку действует принцип «нет единого социального взноса — нет страхового стажа».