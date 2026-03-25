Ошибки не было: в МВД прокомментировали экспертизу ДНК военного, который "воскрес" из плена

В МВД Украины заявили, что молекулярно-генетическая экспертиза, ошибочно подтвердившая смерть военнослужащего Назара Далецкого, была проведена без нарушений.

Об этом Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины сообщил в ответе на запрос hromadske.

Как сообщили в учреждении, исследования проводили специалисты Харьковского НИЭКЦ МВД. После возвращения военного живым человеком ведомство инициировало служебную проверку, чтобы выяснить причины разногласий. Однако внутренний контроль не нашел недостатков в работе экспертов.

В МВД отмечают строгое соблюдение протоколов при идентификации тел.

«ДНИЭКЦ МВД на постоянной основе обеспечивает надлежащую организацию проведения молекулярно-генетических экспертиз и контроль качества за их выполнением, а также принимает меры с целью недопущения ошибок при проведении молекулярно-генетических экспертиз в уголовных производствах по идентификации неопознанных тел», — отметили в ответе на запрос.

Возвращение Назара Далецкого из плена — что известно

Напомним, 5 февраля состоялся первый в 2026 году обмен пленными, во время которого вернулся домой Назар Далецкий со Львовщины. Как выяснилось позже, с сентября 2022 защитника считали погибшим. Более того, в 2023 году его официально похоронили, поскольку ДНК-экспертиза ошибочно идентифицировала другое лицо как Назара.

Впоследствии Назар рассказал, как он увидел собственные похороны. Воин говорит, что это были удивительные ощущения.

В феврале 2026 года селе в селе Большой Дорошев на Львовщине провели эксгумацию останков человека, ранее идентифицируемого как Назара Далецкого.

По словам Роксоланы Макогин, двоюродной сестры военного, следователь из Днепра сообщила их семье о гибели Назара, заявив о совпадении ДНК на 99,9%. Также из-за этого резонансного случая в Харьков, где проводили экспертизу, лично уехал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

Ранее на заседании сессии Львовского облсовета представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный сообщил, что семья Назара Далецкого должна вернуть государству деньги, которые получила в качестве компенсации за гибель военного.

Однако Министерство обороны заявило, что не намерено побуждать семью военнослужащего Назара Далецкого, ошибочно признанного погибшим, к возвращению выплаченных средств.