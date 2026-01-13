Ошибки в записи трудовой книжки, которые "съедают" десятилетия работы

Трудовая книжка / © segodnya.ua

Трудовая книга является основным документом, подтверждающим трудовой стаж. В то же время, если последняя содержит неправильные или неточные записи о периодах работы, то для подтверждения трудового стажа требуются другие доказательства.

Об этом сообщает sud.ua.

Самые распространенные ошибки, из-за которых можно потерять годы стажа:

Неправильные исправления. Корректоры, заклеивание или простое зачеркивание — категорически запрещено. Исправления должны производиться отдельной записью: «Запись по такому-то номеру недействительна», с последующим внесением правильной информации, подписью и печатью.

Проблемы с печатью. Каждая запись о приеме и увольнении должна содержать четкую печать предприятия. Если она размыта, неправильно отображает код ЕГРПОУ или название или вообще отсутствует — ПФУ может не засчитать стаж.

Отсутствие записи о реорганизации или переименовании. Если предприятие изменило название или форму собственности, в трудовой должна быть отдельная строчка со ссылкой на соответствующий приказ. Без этого «цепочка» стажа прерывается, даже если вы работали на одном и том же месте.

Инструкция ПФУ четко регламентирует, какой ручкой делать записи: синей, фиолетовой или черной пастой. Записи красного или зеленого цвета считаются недействительными.

Напомним, чтобы не потерять страховой стаж и избежать задержаний с пенсией, украинцам необходимо оцифровать свои трудовые книжки.