Ошибочный статус «В розыске» в «Резерв+»: как обновить данные в реестре без посещения ТЦК

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © armyinform.com.ua

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Статус «В розыске» в приложении «Резерв+» иногда отображается даже после истечения предусмотренного законом срока для привлечения лица к административной ответственности.

В подобных ситуациях военнообязанный может подать запрос на исправление данных удаленно. Для этого в мобильном сервисе доступна функция подачи обращений об исправлении ошибочных данных без личного посещения центра комплектования.

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Если решить проблему через приложение не удастся, гражданину придется обращаться непосредственно в ТЦК. По словам адвоката Алексея Мендруха, сроки привлечения к административной ответственности четко регламентированы Кодексом об административных правонарушениях, поэтому решающую роль в каждом случае играет точная дата совершения и момент фиксации нарушения. Поэтому автоматическое снятие статуса розыска по истечении сроков будет происходить не всегда.

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Как снять статус «В розыске» через «Резерв+»

Чтобы решить вопрос через приложение, необходимо перейти на вкладку «Услуги» и выбрать пункт «Исправить данные онлайн». В сообщении следует четко объяснить, почему статус о нарушении является ошибочным или устаревшим, и указать на истечение законных сроков.

Отправленное заявление поступает в ТЦК в электронном виде. Сотрудники проверяют предоставленные данные и, при наличии оснований, вносят корректировки в информацию в системе «Оберег».

Если онлайн-форма не приносит желаемого результата, военнообязанный может подать в ТЦК официальное заявление на бумаге с описанием ситуации и требованиями о пересмотре статуса. В случае игнорирования обращения или отрицательного ответа решение подлежит обжалованию в соответствии с действующим законодательством.

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Во время военного положения повестки часто вручают на дорогах или на блокпостах, а иногда представители ТЦК отправляют водителей на службу прямо за рулем, из-за чего возникает вопрос о судьбе автомобиля, оставленного посреди улицы. Адвокат Дина Дрижакова пояснила, что согласно постановлению Кабмина №1456 останавливать транспорт имеют право только уполномоченные органы — Нацполиция, СБУ, Нацгвардия и Госпогранслужба, тогда как ТЦК может только дежурить на блокпостах и участвовать в проверке документов вместе с полицией, не имея непосредственных полномочий останавливать автомобили.

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Стоит отметить, что в октябре военнообязанные, имеющие действующую отсрочку, могут лишиться её за отдельные нарушения, в частности многодетные родители, имеющие задолженность по выплате алиментов, превышающую сумму за три месяца, как это предусмотрено постановлением Кабмина № 560. Если система не находит подтверждения отсрочки, она отменяет её автоматически.

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