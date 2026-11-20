Богдан Хижняк / © Facebook

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На фронте, защищая Украину, погиб солист Запорожской областной филармонии, артист и ведущий городских мероприятий Богдан Хижняк.

Об этом сообщила в Facebook бывшая руководительница филармонии Ирина Конарева.

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Погиб солист Запорожской филармонии Богдан Хижняк: что известно

О гибели артиста Конарева написала в Facebook:

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«Страшная весть сегодня пришла к нам, так не должно быть… На фронте погиб Богдан Хижняк, талантливый солист Запорожской филармонии, защитник страны, волонтер, искренний человек, отличный отец и надежный всегда и во всем. Осиротела еще одна художественная семья, но он всегда будет рядом с нами. Искренние соболезнования жене Юлии Хижняк, родным, близким и коллегам, это невосполнимая потеря, скучаем вместе. Низкий поклон Богдану за защиту».

© Facebook

Богдан Хижняк: от работы в филармонии до службы в ВСУ

До полномасштабного российского вторжения Богдан Хижняк выступал на сцене Запорожской областной филармонии как солист-вокалист. Он участвовал в концертных программах, а также являлся ведущим городских праздников и мероприятий в Запорожье.

После 24 февраля 2022 года Богдан вместе с супругой Юлией, ранее работавшей артисткой балета в ансамбле «Запорожцы», волонтерил. Супруги собирали и развозили гуманитарную помощь на блокпосты и подразделениям территориальной обороны. В том же году Хижняк стал в ряды Вооруженных сил Украины.

В мае 2023 военный получил почетный нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ «Золотой крест». Приказ о награждении подписал тогдашний главнокомандующий Валерий Залужный.

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Напомним, ранее мы писали о гибели одесситки Райаны — оператора БпЛА Чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура. Она была единственной женщиной в составе подразделения и выполняла боевые задания на Донецком направлении, в частности, выслеживала и уничтожала российскую бронетехнику.

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