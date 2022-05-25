"Оскар" за актерское мастерство и спецэффекты: народная милиция фейковой "ЛНР" переплюнула тикток-войск Кадырова (видео)

Воины из так называемой "ЛНР" решили переплюнуть тиктокеров Кадырова и снять непревзойденное видео боя со стрельбой, беготней и ползаниями по земле.

"ЛНРовцы" штурмовали кусты, железнодорожный путь, гараж и 5-этажку.

Видео эпического боя выложили в новостном сюжете.

Голос за кадром рассказывает, что бойцы псевдореспублики "ЛНР", а именно подразделения народной милиции, атаковали опорный пункт украинских военных. Из гранатомета они ликвидировали "ни о чем не подозревающего" противника.

На кадрах видим, как военные "ЛНР" сначала ползут на пузе по траве и запрыгивают в кусты. Далее перебежками, соединенными с выстрелами, преодолевают железнодорожные пути и стреляют из гранатомета в пустой гараж.

Затем боевик продолжает перестрелка автоматными очередями и прятанием "народных милиционеров" за гаражами. Оккупанты стреляют куда попало из оружия, а дальше "враг", стоя посреди окна, целит по ним из многоэтажки.

За постановку боя, перестрелку, беготню и сование по земле можно было бы дать "Оскара", но все испортила работа оператора.

Воин с камерой все это время нигде не скрывался и снимал "бой" с позиции "стоя на ногах" на открытом месте.

Поэтому "Оскар" бойцам народной милиции не светит, но основных конкурентов — тикток-войска Кадырова в съемке постановочных видео они, похоже, заткнули за пояс.

Напомним, что ради "лайков" и популярности в соцсетях чеченские боевики Кадырова сняли на видео, как обстреливают жилые дома и давят автомобили.

Ранее мы сообщали, что кадыровские тиктокеры успели записать несколько секундный ролик настоящего боя и разлететься вдребезги. Бой длился 19 секунд.

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