"Оскароносный фильм "Своих не бросаем": ВСУ показали, как оккупанты накивали пятками, оставив раненных (видео)

Россияне в Украине постоянно опровергают словесный патриотический штамп "Своих не бросаем".

Их действия на фронте демонстрируют, что бросают, еще и как.

Очередным подтверждением тому является видео, которое обнародовали бойцы 24 ОМБр имени Короля Даниила.

На кадрах видно, как четверо оккупантов едут по краю поля по направлению окопов.

С беспилотника ВСУ сбросили на них гранату. Взрыв пришелся рядом с одним из оккупантов, который шел сзади. Он получил ранение и упал. Уцелевшие "товарищи" несколько секунд думали, что делать дальше и не придумали ничего лучше, чем просто уйти, оставив раненного. Через несколько шагов упал еще один вояка. Для остальных это ничего не изменило, и они помчались дальше.

Вернулись ли оккупанты "за своими" и оказали ли им вообще хоть какую-то помощь, неизвестно.

Напомним, что ВСУ несколькими выстрелами стрелкового оружия "приземлили" российские дрон и БПЛА на миллионы рублей.

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