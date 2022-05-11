Осколок прошел через мозг и застрял в затылке: 9-летняя девочка из Николаева чудом выжила после тяжелого ранения

Осколок прошел через мозг и застрял в затылке: 9-летняя девочка из Николаева чудом выжила после тяжелого ранения

Девятилетнюю Софийку в Николаеве искалечил кассетный снаряд.

Осколок прошел сквозь весь ее мозг от лобного участка и застрял в затылке ребенка. Такая травма обычно смертельная, или пациенты теряют способность двигаться, говорить и мыслить.

История Софии рассказывает ТСН.

Девятилетняя Софийка с родными в начале апреля убегала из своего села из-под обстрелов. Однако в Николаеве "русский мир" их догнал — семья попала под взрывы кассетных бомб. Один из обломков попал ребенку в голову.

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"Там все взрывалось, ужас, что делалось. Я ее закрыла, как могла и сказала: "Дочь, читай молитву". Она читала молитву "Отче наш". Когда то все прекратилось, сестра моя голову поднимает и говорит: "Что это такое ? У Софийки из головы фонтаном кровь бьет", – рассказывает мама девочки.

Осколок попал в Софийку возле детской больницы – именно это, вероятно, и спасло девочку. Ее донесли в медучреждение очевидцы.

Два дня Софийка была в коме. Когда пришла в себя, ее перевезли в одесскую больницу, потому что там было безопаснее. А в конце апреля эвакуационным поездом доставили во Львов и уже здесь медики доставали осколок из головы.

"Входное отверстие было в лобном участке, а обломок этого взрывного предмета застрял практически в задней черепной ямке, то есть прошел через весь мозг, и прошел через так называемые срединные структуры или ствол головного мозга. Вся часть левого полушария от лобного участка тех 11 сантиметров повреждена", — рассказывает заведующий нейрохирургическим отделением больницы Св. Николая во Львове Михаил Ловга.

Врачи извлекли осколок, а отверстие закрыли титановой пластиной. После операции Софийка заново учится ходить и каждый день без устали занимается с реабилитологом.

Авторы : Наталка Волосацкая, Орест Малькут, Львов, тсн, 1+1 марафон "Единые новости"

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