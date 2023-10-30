Осколок застрял в важной части сердца: в Институте Амосова провели уникальную операцию по спасению воина (фото)

В клинике Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова хирурги провели уникальную операцию по спасению военного, в сердце которого застрял осколок.

Об этом сообщило командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

"33-летнего военнослужащего, совместными усилиями, удалось спасти после минно-взрывной травмы, полученной 24 октября во время боевых действий в Донецкой области. В участке его сердца визуализировалось постороннее тело металлической плотности размером 7х6х5,5 мм", — говорится в сообщении.

Военные медики-хирурги стабилизировали состояние пациента и направили в клинику Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова с целью спасения сердца.

К операции пациента готовили три дня.

Операция оказалась сложной, осколок застрял в важнейшей структуре сердца. Но благодаря профессионализму врачей на всех звеньях медицинской эвакуации пациента удалось спасти.

"Осколок расположился в межжелудочковой перепонке, топографически очень близко к клапанам, поэтому его нужно было немедленно забрать. Операция была проведена в условиях искусственного кровообращения, сердце пришлось полностью остановить", — сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

Во время операции сердце воина пришлось полностью остановить / Фото: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Достать металлический осколок удалось благодаря инновационной методике – неодимовым магнитом.

Осколок, который извлекли из сердца военного / Фото: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Такую методику военные медики-хирурги разработали совместно с гражданскими врачами и уже таким образом спасли жизнь 96 военным.

Напомним, в мае в Днепре спасли бойца, у которого железный осколок застрял в сердце.

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