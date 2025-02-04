Оскорбления военных и нападение на полицейского: полтавский тренер получил приговор

Как выяснилось, в момент конфликта он находился в состоянии наркотического опьянения.

В Полтаве суд признал виновным бывшего фитнес-тренера в ряде правонарушений, в том числе препятствии деятельности ВСУ, оскорблениям военнослужащих и нападению на правоохранителя.

По информации Полтавской областной прокуратуры, мужчина получил 6 лет заключения с конфискацией половины имущества.

Расследование установило, что летом 2023 года он провоцировал конфликты с представителями военкоматов, используя оскорбительную лексику, записывал видео и выкладывал их в соцсетях с комментариями, отрицавшими вооруженную агрессию России.

Кроме этого, 29 августа 2023 года во время проверки документов полицией мужчина сопротивлялся, вел себя агрессивно, игнорировал требования правоохранителей, а при задержании ударил полицейского.

Как выяснилось, в момент конфликта он находился в состоянии наркотического опьянения.

Суд постановил держать осужденного под стражей до вступления приговора в законную силу. Сам мужчина своей вины не признал.

Напомним, ранее СБУ вместе с Нацполицией задержали Заволоку, который публично оскорблял украинских военных, плевался на них и публиковал соответствующие видео в Сети. В частности, злоумышленник обвинял военных в якобы убийствах людей за деньги, показывал им средний палец, насмехался над бойцом ВСУ за тремор рук, который тот получил в результате контузии.