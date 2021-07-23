Оскорблял и угрожал: на Прикарпатье арестовали мужчину, который психологически издевался над племянницей

Оскорблял и угрожал: на Прикарпатье арестовали мужчину, который психологически издевался над племянницей

Мужчина и ранее привлекался к административной ответственности за эти же издевательства над родственницой.

В Ивано-Франковской области приговорили к трем месяцам ареста 51-летнего мужчину за психологическое домашнее насилие. Мужчина часто угрожал племяннице, оскорблял ее и ругался в ее адрес.

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Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура.

"Доказано, что мужчина, который проживал вместе с потерпевшей и был связан общим бытом, систематически совершал по отношению к нею психологическое насилие, что выражалось в словесных обидах, угрозах физической расправой, высказыванием нецензурной бранью, нанесением моральных и психологических страданий", — говорится в сообщении.

Мужчина и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия, однако это не помогло ему стать на путь исправления.

Поэтому с учетом всех обстоятельств злоумышленника приговорили к 3 месяцам ареста.

Напомним, в Киеве наказали мужчину, который психологически издевался над женой. Ему вручили подозрение в совершении преступления.

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