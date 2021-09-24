Под Херсоном школьники систематически издеваются над своими одноклассниками и преподавателем: что им за это грозит

Под Херсоном школьники систематически издеваются над своими одноклассниками и преподавателем: что им за это грозит

Из-за этого у мужчины даже ухудшилось состояние здоровья.

В Херсонской области ученики одной из школ систематически занимались буллингом по отношению к своим одноклассникам и преподавателю.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, инцидент произошел в поселке Архангельское Высокопольской территориальной общины. Директор школы сообщил в полицию, что одного из учеников постоянно травят одноклассники: две девочки и мальчик.

По словам педагога, школьники не реагировали на замечания, унижали взрослых и игнорировали просьбы прекратить буллинг. Это, в свою очередь, сказалось на здоровье педагога.

"Таким образом полицейские выяснили, что подростки совершали по отношению к учителю групповой буллинг. Поэтому на их родителей правоохранители составили протоколы по ч.4 ст.173-4 ("Буллинг (травля) участника образовательного процесса") Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также ювенальные полицейские провели с участниками происшествия профилактические беседы", — рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что в Днепре преподаватель одного из местных колледжей обматерила студента, который опоздал на лекцию.

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